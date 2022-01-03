https://ria.ru/20220103/sochi-1766478763.html

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за грозовых ливней

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за грозовых ливней - РИА Новости, 03.01.2022

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за грозовых ливней

Сильные осадки, местами с грозой пройдут на территории Сочи до 4 января, в связи с этим в городе объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T13:45

2022-01-03T13:45

2022-01-03T13:45

краснодарский край

сочи

азовское море

черное море

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СОЧИ, 3 янв – РИА Новости. Сильные осадки, местами с грозой пройдут на территории Сочи до 4 января, в связи с этим в городе объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба местной администрации."Согласно штормовому предупреждению Специализированного центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Черного и Азовского морей, в период с 18.00 3 января до 18.00 4 января 2022 года на территории Сочи на побережье ожидается дождь, утром и днем местами сильный, возможна гроза", - указывается в релизе.Ранее также сообщалось, что в горах курорта пройдет снегопад, не исключена опасность схода лавин. В предгорной зоне Сочи возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, дожди, гололедица и ухудшение видимости на дорогах в осадках от пятисот до тысячи метров. Администрации муниципалитета не рекомендует туристам и горожанам выходить в горы, выезжать туда на автомобилях, не оборудованиями зимней резиной.

https://ria.ru/20220101/sochi-1766363556.html

краснодарский край

сочи

азовское море

черное море

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краснодарский край, сочи, азовское море, черное море