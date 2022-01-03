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В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за грозовых ливней
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за грозовых ливней - РИА Новости, 03.01.2022
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за грозовых ливней
Сильные осадки, местами с грозой пройдут на территории Сочи до 4 января, в связи с этим в городе объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T13:45
2022-01-03T13:45
краснодарский край
сочи
азовское море
черное море
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СОЧИ, 3 янв – РИА Новости. Сильные осадки, местами с грозой пройдут на территории Сочи до 4 января, в связи с этим в городе объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба местной администрации."Согласно штормовому предупреждению Специализированного центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Черного и Азовского морей, в период с 18.00 3 января до 18.00 4 января 2022 года на территории Сочи на побережье ожидается дождь, утром и днем местами сильный, возможна гроза", - указывается в релизе.Ранее также сообщалось, что в горах курорта пройдет снегопад, не исключена опасность схода лавин. В предгорной зоне Сочи возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, дожди, гололедица и ухудшение видимости на дорогах в осадках от пятисот до тысячи метров. Администрации муниципалитета не рекомендует туристам и горожанам выходить в горы, выезжать туда на автомобилях, не оборудованиями зимней резиной.
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краснодарский край, сочи, азовское море, черное море
13:45 03.01.2022
 
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за грозовых ливней

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за грозовых ливней до 4 января

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкСочи
Сочи - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Читать ria.ru в
СОЧИ, 3 янв – РИА Новости. Сильные осадки, местами с грозой пройдут на территории Сочи до 4 января, в связи с этим в городе объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба местной администрации.
"Согласно штормовому предупреждению Специализированного центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Черного и Азовского морей, в период с 18.00 3 января до 18.00 4 января 2022 года на территории Сочи на побережье ожидается дождь, утром и днем местами сильный, возможна гроза", - указывается в релизе.
Ранее также сообщалось, что в горах курорта пройдет снегопад, не исключена опасность схода лавин. В предгорной зоне Сочи возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, дожди, гололедица и ухудшение видимости на дорогах в осадках от пятисот до тысячи метров. Администрации муниципалитета не рекомендует туристам и горожанам выходить в горы, выезжать туда на автомобилях, не оборудованиями зимней резиной.
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Краснодарский крайСочиАзовское мореЧерное море
 
 
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