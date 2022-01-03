https://ria.ru/20220103/pozdravlenie-1766456961.html
Что за молодая девушка стояла рядом с Зеленским в новогоднем поздравлении
На Украине разразился скандал из-за девушки из обращения Зеленского - РИА Новости, 03.01.2022
Что за молодая девушка стояла рядом с Зеленским в новогоднем поздравлении
На Украине разразился скандал из-за принуждения военнослужащей ВСУ Натальи Борисовской к участию в новогоднем обращении президента страны Владимира Зеленского,... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T06:54
2022-01-03T06:54
2022-01-03T07:37
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
наталья борисовская
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763527149_0:95:3001:1783_1920x0_80_0_0_c6f172819bb6772ee0a0af6f24ab87fc.jpg
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. На Украине разразился скандал из-за принуждения военнослужащей ВСУ Натальи Борисовской к участию в новогоднем обращении президента страны Владимира Зеленского, сообщил портал "Обозреватель".Как пишет издание, сидевшая за новогодним столом по левую руку от главы государства старший сержант столкнулась с волной критики после публикации видеопоздравления украинского лидера.В ответ девушка написала в Facebook, что к участию в мероприятию ее принудило военное командование.Кроме того, она пожаловалась, что после случившегося от нее отписываются подписчики в соцсети.По данным издания, Борисовская пошла служить в армию в 20 лет. Женщина воюет на востоке Украины с августа 2014 года, как уточняется, она командовала отделением разведки.
https://ria.ru/20220103/voennye-1766451858.html
https://ria.ru/20220101/obraschenie-1766387102.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763527149_83:0:2750:2000_1920x0_80_0_0_27e6eddd7e94886ea1898062e92949f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, наталья борисовская
06:54 03.01.2022 (обновлено: 07:37 03.01.2022)
На Украине разразился скандал из-за девушки из обращения Зеленского
Сержант ВСУ Борисовская: меня заставили участвовать в новогоднем обращении Зеленского