https://ria.ru/20220103/pozdravlenie-1766456961.html

Что за молодая девушка стояла рядом с Зеленским в новогоднем поздравлении

На Украине разразился скандал из-за девушки из обращения Зеленского - РИА Новости, 03.01.2022

Что за молодая девушка стояла рядом с Зеленским в новогоднем поздравлении

На Украине разразился скандал из-за принуждения военнослужащей ВСУ Натальи Борисовской к участию в новогоднем обращении президента страны Владимира Зеленского,... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T06:54

2022-01-03T06:54

2022-01-03T07:37

в мире

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

наталья борисовская

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. На Украине разразился скандал из-за принуждения военнослужащей ВСУ Натальи Борисовской к участию в новогоднем обращении президента страны Владимира Зеленского, сообщил портал "Обозреватель".Как пишет издание, сидевшая за новогодним столом по левую руку от главы государства старший сержант столкнулась с волной критики после публикации видеопоздравления украинского лидера.В ответ девушка написала в Facebook, что к участию в мероприятию ее принудило военное командование.Кроме того, она пожаловалась, что после случившегося от нее отписываются подписчики в соцсети.По данным издания, Борисовская пошла служить в армию в 20 лет. Женщина воюет на востоке Украины с августа 2014 года, как уточняется, она командовала отделением разведки.

https://ria.ru/20220103/voennye-1766451858.html

https://ria.ru/20220101/obraschenie-1766387102.html

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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, наталья борисовская