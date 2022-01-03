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Что за молодая девушка стояла рядом с Зеленским в новогоднем поздравлении
На Украине разразился скандал из-за девушки из обращения Зеленского - РИА Новости, 03.01.2022
Что за молодая девушка стояла рядом с Зеленским в новогоднем поздравлении
На Украине разразился скандал из-за принуждения военнослужащей ВСУ Натальи Борисовской к участию в новогоднем обращении президента страны Владимира Зеленского,... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T06:54
2022-01-03T07:37
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
наталья борисовская
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. На Украине разразился скандал из-за принуждения военнослужащей ВСУ Натальи Борисовской к участию в новогоднем обращении президента страны Владимира Зеленского, сообщил портал "Обозреватель".Как пишет издание, сидевшая за новогодним столом по левую руку от главы государства старший сержант столкнулась с волной критики после публикации видеопоздравления украинского лидера.В ответ девушка написала в Facebook, что к участию в мероприятию ее принудило военное командование.Кроме того, она пожаловалась, что после случившегося от нее отписываются подписчики в соцсети.По данным издания, Борисовская пошла служить в армию в 20 лет. Женщина воюет на востоке Украины с августа 2014 года, как уточняется, она командовала отделением разведки.
https://ria.ru/20220103/voennye-1766451858.html
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, наталья борисовская
06:54 03.01.2022 (обновлено: 07:37 03.01.2022)
 
На Украине разразился скандал из-за девушки из обращения Зеленского

Сержант ВСУ Борисовская: меня заставили участвовать в новогоднем обращении Зеленского

CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. На Украине разразился скандал из-за принуждения военнослужащей ВСУ Натальи Борисовской к участию в новогоднем обращении президента страны Владимира Зеленского, сообщил портал "Обозреватель".
Как пишет издание, сидевшая за новогодним столом по левую руку от главы государства старший сержант столкнулась с волной критики после публикации видеопоздравления украинского лидера.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
01:41
Зеленский пообещал украинцам фото военных ВСУ из Крыма
В ответ девушка написала в Facebook, что к участию в мероприятию ее принудило военное командование.
"Была, есть и буду против Зе. <...> Я действующая военная и это было распоряжение", — написала Борисовская.
Кроме того, она пожаловалась, что после случившегося от нее отписываются подписчики в соцсети.
По данным издания, Борисовская пошла служить в армию в 20 лет. Женщина воюет на востоке Украины с августа 2014 года, как уточняется, она командовала отделением разведки.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
1 января, 19:53
Новогоднее обращение Зеленского взбесило украинцев
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныНаталья Борисовская
 
 
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