https://ria.ru/20220103/perezakhoronenie-1766485993.html

Сенатор прокомментировал предложение о перезахоронении советских деятелей

Сенатор прокомментировал предложение о перезахоронении советских деятелей - РИА Новости, 03.01.2022

Сенатор прокомментировал предложение о перезахоронении советских деятелей

Не нужно воевать с памятниками, не следует делать ничего, если нет единства у абсолютного большинства общества, считает член конституционного комитета Совфеда... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T15:11

2022-01-03T15:11

2022-01-03T15:11

общество

владимир ленин (владимир ульянов)

александр башкин

борис чернышов (депутат)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590421110_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ce866017fb9740ca33ff8563c15066e5.jpg

МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Не нужно воевать с памятниками, не следует делать ничего, если нет единства у абсолютного большинства общества, считает член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин.Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил перенести с Красной площади мемориальное кладбище у Кремлевской стены с могилами Иосифа Сталина и других видных государственных деятелей СССР, а также тело Владимира Ленина, находящееся в мавзолее."Исторически что-то сложилось. Я не сторонник воевать с памятниками, каким бы деятелям эти памятники не были установлены, как бы я лично к ним не относился. Но это памятники, это символы и свидетельства прошедших эпох и истории. Поэтому они должны оставаться на месте. Я не сторонник эксгумаций, передвижений, перезахоронений, где упокоился прах, там он и должен обрести свой покой", - сказал Башкин РИА Новости.По его словам, если идти по пути перезахоронений, придется "поднимать полпланеты", поскольку родственники, последователи могут считать, что их близкие, их кумиры не так захоронены. "А кто сказал, как надо? Много мнений, много различных пониманий одного и того же", - добавил политик.По его мнению, не следует плодить конфликты, обострять ситуацию. "Я думаю, сейчас не нужно делать ничего. Если нет полного убеждения, полной уверенности у большинства граждан в чем-то, то этого делать не надо. Пока мы не будем свидетелями полного понимания", - заключил Башкин.

https://ria.ru/20220103/spch-1766472083.html

https://ria.ru/20220103/zyuganov-1766477444.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир ленин (владимир ульянов), александр башкин, борис чернышов (депутат)