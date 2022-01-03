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Сенатор прокомментировал предложение о перезахоронении советских деятелей
Сенатор прокомментировал предложение о перезахоронении советских деятелей - РИА Новости, 03.01.2022
Сенатор прокомментировал предложение о перезахоронении советских деятелей
Не нужно воевать с памятниками, не следует делать ничего, если нет единства у абсолютного большинства общества, считает член конституционного комитета Совфеда... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T15:11
2022-01-03T15:11
общество
владимир ленин (владимир ульянов)
александр башкин
борис чернышов (депутат)
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МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Не нужно воевать с памятниками, не следует делать ничего, если нет единства у абсолютного большинства общества, считает член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин.Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил перенести с Красной площади мемориальное кладбище у Кремлевской стены с могилами Иосифа Сталина и других видных государственных деятелей СССР, а также тело Владимира Ленина, находящееся в мавзолее."Исторически что-то сложилось. Я не сторонник воевать с памятниками, каким бы деятелям эти памятники не были установлены, как бы я лично к ним не относился. Но это памятники, это символы и свидетельства прошедших эпох и истории. Поэтому они должны оставаться на месте. Я не сторонник эксгумаций, передвижений, перезахоронений, где упокоился прах, там он и должен обрести свой покой", - сказал Башкин РИА Новости.По его словам, если идти по пути перезахоронений, придется "поднимать полпланеты", поскольку родственники, последователи могут считать, что их близкие, их кумиры не так захоронены. "А кто сказал, как надо? Много мнений, много различных пониманий одного и того же", - добавил политик.По его мнению, не следует плодить конфликты, обострять ситуацию. "Я думаю, сейчас не нужно делать ничего. Если нет полного убеждения, полной уверенности у большинства граждан в чем-то, то этого делать не надо. Пока мы не будем свидетелями полного понимания", - заключил Башкин.
https://ria.ru/20220103/spch-1766472083.html
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общество, владимир ленин (владимир ульянов), александр башкин, борис чернышов (депутат)
15:11 03.01.2022
 
Сенатор прокомментировал предложение о перезахоронении советских деятелей

Сенатор Башкин о перезахоронении советских деятелей: не нужно воевать с памятниками

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЦветы у мемориального захоронения И. В. Сталина у Кремлевской стены на Красной площади
Цветы у мемориального захоронения И. В. Сталина у Кремлевской стены на Красной площади - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Цветы у мемориального захоронения И. В. Сталина у Кремлевской стены на Красной площади
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МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Не нужно воевать с памятниками, не следует делать ничего, если нет единства у абсолютного большинства общества, считает член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин.
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил перенести с Красной площади мемориальное кладбище у Кремлевской стены с могилами Иосифа Сталина и других видных государственных деятелей СССР, а также тело Владимира Ленина, находящееся в мавзолее.
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод во время круглого стола в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 24 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
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В СПЧ прокомментировали предложение перенести захоронения с Красной площади
"Исторически что-то сложилось. Я не сторонник воевать с памятниками, каким бы деятелям эти памятники не были установлены, как бы я лично к ним не относился. Но это памятники, это символы и свидетельства прошедших эпох и истории. Поэтому они должны оставаться на месте. Я не сторонник эксгумаций, передвижений, перезахоронений, где упокоился прах, там он и должен обрести свой покой", - сказал Башкин РИА Новости.
По его словам, если идти по пути перезахоронений, придется "поднимать полпланеты", поскольку родственники, последователи могут считать, что их близкие, их кумиры не так захоронены. "А кто сказал, как надо? Много мнений, много различных пониманий одного и того же", - добавил политик.
По его мнению, не следует плодить конфликты, обострять ситуацию. "Я думаю, сейчас не нужно делать ничего. Если нет полного убеждения, полной уверенности у большинства граждан в чем-то, то этого делать не надо. Пока мы не будем свидетелями полного понимания", - заключил Башкин.
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ОбществоВладимир Ленин (Владимир Ульянов)Александр БашкинБорис Чернышов (депутат)
 
 
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