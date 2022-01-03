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Британцы позавидовали советской архитектуре
Британцы пришли в восторг от памятников советской архитектуры - РИА Новости, 03.01.2022
Британцы позавидовали советской архитектуре
Читатели британской газеты Daily Mail делятся впечатлениями от просмотра фотографий монументов и уличных памятников времен СССР. РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T12:24
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail делятся впечатлениями от просмотра фотографий монументов и уличных памятников времен СССР.Поводом для обсуждения послужила книга французского фотографа Джейсона Гильбо, в которой он с помощью сервиса Google Street View продемонстрировал часть наследия советской архитектуры.Большинство пользователей пришли в восторг не только от внешнего вида памятников, но и того факта, что их удалось сохранить спустя столько лет."Все они находятся в ухоженном состоянии и до сих пор высоко ценятся русскими, которые чтят свою историю", — отметил Just a passenger."Русские умеют строить памятники!" — заключил Howard the 1st.Некоторые комментаторы обратили внимание, что в Великобритании подобные сооружения мгновенно становятся целью вандалов.В свою очередь, читатель под ником Johny Eng1ander рассказал, что хотел бы видеть больше подобных монументов в своей стране."Современному "искусству" я всегда предпочту объекты промышленного или военного наследия", — подчеркнул он.В книге Гильбо представлены фотографии памятников из Воркуты, Приморска, Шелехова, Новороссийска, а также из городов Краснодарского края и Волгоградской области.
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в мире, ссср, великобритания, россия
12:24 03.01.2022 (обновлено: 16:29 03.01.2022)
 
Британцы пришли в восторг от памятников советской архитектуры

Читатели Daily Mail: русские берегут советские памятники, демонстрируя уважение к истории

© РИА Новости / Макс Альперт / Перейти в фотобанкПамятник героическим морякам-черноморцам "Торпедный катер". Установлен в Новороссийске
Памятник героическим морякам-черноморцам Торпедный катер. Установлен в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© РИА Новости / Макс Альперт
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Памятник героическим морякам-черноморцам "Торпедный катер". Установлен в Новороссийске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail делятся впечатлениями от просмотра фотографий монументов и уличных памятников времен СССР.
Поводом для обсуждения послужила книга французского фотографа Джейсона Гильбо, в которой он с помощью сервиса Google Street View продемонстрировал часть наследия советской архитектуры.
Большинство пользователей пришли в восторг не только от внешнего вида памятников, но и того факта, что их удалось сохранить спустя столько лет.

"Как здорово, что их не испортили и не повредили. Это говорит о том, что люди все еще испытывают уважение к тому, что западный мир уже успел позабыть", — написал Dyslexic1.

"Все они находятся в ухоженном состоянии и до сих пор высоко ценятся русскими, которые чтят свою историю", — отметил Just a passenger.
"Русские умеют строить памятники!" — заключил Howard the 1st.
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Некоторые комментаторы обратили внимание, что в Великобритании подобные сооружения мгновенно становятся целью вандалов.

"Круто смотрятся, у нас они и пяти минут не простоят, их тут же сожгут", — считает Relaxed Midlander.

В свою очередь, читатель под ником Johny Eng1ander рассказал, что хотел бы видеть больше подобных монументов в своей стране.
"Современному "искусству" я всегда предпочту объекты промышленного или военного наследия", — подчеркнул он.
В книге Гильбо представлены фотографии памятников из Воркуты, Приморска, Шелехова, Новороссийска, а также из городов Краснодарского края и Волгоградской области.
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