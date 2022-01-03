https://ria.ru/20220103/pamyatniki-1766472881.html

Британцы позавидовали советской архитектуре

Британцы пришли в восторг от памятников советской архитектуры - РИА Новости, 03.01.2022

Британцы позавидовали советской архитектуре

Читатели британской газеты Daily Mail делятся впечатлениями от просмотра фотографий монументов и уличных памятников времен СССР. РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T12:24

2022-01-03T12:24

2022-01-03T16:29

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail делятся впечатлениями от просмотра фотографий монументов и уличных памятников времен СССР.Поводом для обсуждения послужила книга французского фотографа Джейсона Гильбо, в которой он с помощью сервиса Google Street View продемонстрировал часть наследия советской архитектуры.Большинство пользователей пришли в восторг не только от внешнего вида памятников, но и того факта, что их удалось сохранить спустя столько лет."Все они находятся в ухоженном состоянии и до сих пор высоко ценятся русскими, которые чтят свою историю", — отметил Just a passenger."Русские умеют строить памятники!" — заключил Howard the 1st.Некоторые комментаторы обратили внимание, что в Великобритании подобные сооружения мгновенно становятся целью вандалов.В свою очередь, читатель под ником Johny Eng1ander рассказал, что хотел бы видеть больше подобных монументов в своей стране."Современному "искусству" я всегда предпочту объекты промышленного или военного наследия", — подчеркнул он.В книге Гильбо представлены фотографии памятников из Воркуты, Приморска, Шелехова, Новороссийска, а также из городов Краснодарского края и Волгоградской области.

https://ria.ru/20211028/pamyatnik-1756698053.html

https://ria.ru/20211015/rodina-mat-1754673876.html

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