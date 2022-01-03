Британцы позавидовали советской архитектуре

12:24 03.01.2022 (обновлено: 16:29 03.01.2022)
Британцы пришли в восторг от памятников советской архитектуры
Читатели Daily Mail: русские берегут советские памятники, демонстрируя уважение к истории
© РИА Новости / Макс Альперт / Перейти в фотобанкПамятник героическим морякам-черноморцам "Торпедный катер". Установлен в Новороссийске
Памятник героическим морякам-черноморцам "Торпедный катер". Установлен в Новороссийске
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail делятся впечатлениями от просмотра фотографий монументов и уличных памятников времен СССР.
Поводом для обсуждения послужила книга французского фотографа Джейсона Гильбо, в которой он с помощью сервиса Google Street View продемонстрировал часть наследия советской архитектуры.
Plinths topped with submarines and sculptures of fighter planes frozen in flight: Fascinating book showcases the surreal street monuments of a forgotten Soviet empire https://t.co/8ttnQZE905 pic.twitter.com/HqGjtNcrtC— Showbiz (@showbiznotices) December 16, 2021
Большинство пользователей пришли в восторг не только от внешнего вида памятников, но и того факта, что их удалось сохранить спустя столько лет.
"Как здорово, что их не испортили и не повредили. Это говорит о том, что люди все еще испытывают уважение к тому, что западный мир уже успел позабыть", — написал Dyslexic1.
"Все они находятся в ухоженном состоянии и до сих пор высоко ценятся русскими, которые чтят свою историю", — отметил Just a passenger.
"Русские умеют строить памятники!" — заключил Howard the 1st.
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Некоторые комментаторы обратили внимание, что в Великобритании подобные сооружения мгновенно становятся целью вандалов.
"Круто смотрятся, у нас они и пяти минут не простоят, их тут же сожгут", — считает Relaxed Midlander.
В свою очередь, читатель под ником Johny Eng1ander рассказал, что хотел бы видеть больше подобных монументов в своей стране.
"Современному "искусству" я всегда предпочту объекты промышленного или военного наследия", — подчеркнул он.
В книге Гильбо представлены фотографии памятников из Воркуты, Приморска, Шелехова, Новороссийска, а также из городов Краснодарского края и Волгоградской области.