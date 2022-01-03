https://ria.ru/20220103/otvetstvennost-1766500492.html
Косачев прокомментировал совместное заявление "ядерной пятерки"
Косачев прокомментировал совместное заявление "ядерной пятерки" - РИА Новости, 03.01.2022
Косачев прокомментировал совместное заявление "ядерной пятерки"
"Ядерная пятерка" демонстрирует миру, что осознаёт свою исключительную ответственность за глобальную безопасность, во всяком случае, в части, касающейся... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T18:23
2022-01-03T18:23
2022-01-03T18:23
в мире
ядерное оружие
сша
китай
франция
великобритания
константин косачев
россия
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МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. "Ядерная пятерка" демонстрирует миру, что осознаёт свою исключительную ответственность за глобальную безопасность, во всяком случае, в части, касающейся контроля над ядерными вооружениями, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев, подчеркнув не декларативность, а содержательность опубликованного в понедельник заявления.Лидеры России, Китая, Великобритании, Франции и США выступили с совместным заявлением о недопущении войны между странами, обладающими ядерным оружием, текст документа в понедельник был опубликован на сайте Кремля. Главы стран "ядерной пятерки" также заявили о решимости вести диалог на основе взаимного уважения и признания интересов друг друга."Это очень своевременное и совершенно точно не декларативное, а весьма содержательное заявление. "Пятёрка" демонстрирует всему миру, что она осознаёт свою исключительную ответственность за глобальную безопасность, во всяком случае в части, касающейся контроля над ядерными вооружениями и предотвращения распространения соответствующих технологий", - отметил Косачев.По словам сенатора, это "хорошее начало года".
https://ria.ru/20220103/zayavlenie-1766500226.html
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в мире, ядерное оружие, сша, китай, франция, великобритания, константин косачев, россия
Косачев прокомментировал совместное заявление "ядерной пятерки"
Сенатор Косачев: "ядерная пятерка" осознает ответственность за глобальную безопасность