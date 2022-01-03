https://ria.ru/20220103/otvetstvennost-1766500492.html

Косачев прокомментировал совместное заявление "ядерной пятерки"

Косачев прокомментировал совместное заявление "ядерной пятерки" - РИА Новости, 03.01.2022

Косачев прокомментировал совместное заявление "ядерной пятерки"

"Ядерная пятерка" демонстрирует миру, что осознаёт свою исключительную ответственность за глобальную безопасность, во всяком случае, в части, касающейся... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T18:23

2022-01-03T18:23

2022-01-03T18:23

в мире

ядерное оружие

сша

китай

франция

великобритания

константин косачев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750492652_0:49:3078:1780_1920x0_80_0_0_bbc813e08e972469f967939d57c8134d.jpg

МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. "Ядерная пятерка" демонстрирует миру, что осознаёт свою исключительную ответственность за глобальную безопасность, во всяком случае, в части, касающейся контроля над ядерными вооружениями, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев, подчеркнув не декларативность, а содержательность опубликованного в понедельник заявления.Лидеры России, Китая, Великобритании, Франции и США выступили с совместным заявлением о недопущении войны между странами, обладающими ядерным оружием, текст документа в понедельник был опубликован на сайте Кремля. Главы стран "ядерной пятерки" также заявили о решимости вести диалог на основе взаимного уважения и признания интересов друг друга."Это очень своевременное и совершенно точно не декларативное, а весьма содержательное заявление. "Пятёрка" демонстрирует всему миру, что она осознаёт свою исключительную ответственность за глобальную безопасность, во всяком случае в части, касающейся контроля над ядерными вооружениями и предотвращения распространения соответствующих технологий", - отметил Косачев.По словам сенатора, это "хорошее начало года".

https://ria.ru/20220103/zayavlenie-1766500226.html

https://ria.ru/20220103/zayavlenie-1766499705.html

сша

китай

франция

великобритания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ядерное оружие, сша, китай, франция, великобритания, константин косачев, россия