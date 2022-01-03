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В России установят ответственность за препятствование профсоюзному контролю
В России установят ответственность за препятствование профсоюзному контролю - РИА Новости, 03.01.2022
В России установят ответственность за препятствование профсоюзному контролю
Президент РФ Владимир Путин до 1 мая установить ответственность руководителей шахт за воспрепятствование осуществлению профсоюзного контроля, соответствующее... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T14:43
2022-01-03T14:43
экономика
общество
промышленность
владимир путин
вячеслав володин
правительство рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
госдума рф
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин до 1 мая установить ответственность руководителей шахт за воспрепятствование осуществлению профсоюзного контроля, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Рассмотреть вопросы о внесении в законодательство Российской Федерации изменений, касающихся установления ответственности работодателей за воспрепятствование осуществлению профсоюзного контроля", - говорится в поручении президента.Кроме того, Путин поручил при необходимости до 1 мая принять меры для защиты от фальсификаций показаний систем контроля и датчиков о местонахождении шахтеров."Принять при необходимости (по результатам обсуждения с профессиональными союзами и иными заинтересованными организациями) меры, предусматривающие защиту от фальсификаций показаний систем автоматического контроля и передачу данных дистанционного мониторинга и индивидуальных датчиков о местонахождении шахтеров в Ростехнадзор и МЧС России в режиме реального времени", - подчеркивается в сообщении.Отмечается, что срок выполнения поручения - 1 мая 2022 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.Владимир Путин поручил до 2023 года разработать идеи о применении к контролирующим шахты лицам административной ответственности при авариях или инцидентах, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих применение в отношении контролирующих лиц организаций, эксплуатирующих угольные шахты, мер административной ответственности в случаях возникновения на шахтах аварий или инцидентов, повлекших за собой смерть или причинение вреда здоровью двух и более лиц, в том числе наложение на контролирующих лиц административного штрафа в размере, кратном сумме выручки от осуществления такими организациями деятельности по добыче угля", - говорится в поручении президента.Отмечается, что срок выполнения поручения - 1 января 2023 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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экономика, общество, промышленность, владимир путин, вячеслав володин, правительство рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), госдума рф, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), михаил мишустин, россия
14:43 03.01.2022
 
В России установят ответственность за препятствование профсоюзному контролю

Путин поручил установить ответственность за воспрепятствование профсоюзному контролю

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкШахта "Черемуховская-Глубокая" в Североуральске
Шахта Черемуховская-Глубокая в Североуральске - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Шахта "Черемуховская-Глубокая" в Североуральске
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин до 1 мая установить ответственность руководителей шахт за воспрепятствование осуществлению профсоюзного контроля, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Рассмотреть вопросы о внесении в законодательство Российской Федерации изменений, касающихся установления ответственности работодателей за воспрепятствование осуществлению профсоюзного контроля", - говорится в поручении президента.
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Путин поручил достроить центр подготовки шахтеров в Новокузнецке
Кроме того, Путин поручил при необходимости до 1 мая принять меры для защиты от фальсификаций показаний систем контроля и датчиков о местонахождении шахтеров.
"Принять при необходимости (по результатам обсуждения с профессиональными союзами и иными заинтересованными организациями) меры, предусматривающие защиту от фальсификаций показаний систем автоматического контроля и передачу данных дистанционного мониторинга и индивидуальных датчиков о местонахождении шахтеров в Ростехнадзор и МЧС России в режиме реального времени", - подчеркивается в сообщении.
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Отмечается, что срок выполнения поручения - 1 мая 2022 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
Владимир Путин поручил до 2023 года разработать идеи о применении к контролирующим шахты лицам административной ответственности при авариях или инцидентах, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
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"Правительству Российской Федерации обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих применение в отношении контролирующих лиц организаций, эксплуатирующих угольные шахты, мер административной ответственности в случаях возникновения на шахтах аварий или инцидентов, повлекших за собой смерть или причинение вреда здоровью двух и более лиц, в том числе наложение на контролирующих лиц административного штрафа в размере, кратном сумме выручки от осуществления такими организациями деятельности по добыче угля", - говорится в поручении президента.
Отмечается, что срок выполнения поручения - 1 января 2023 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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