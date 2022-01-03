https://ria.ru/20220103/otvetstvennost-1766483944.html

В России установят ответственность за препятствование профсоюзному контролю

В России установят ответственность за препятствование профсоюзному контролю - РИА Новости, 03.01.2022

В России установят ответственность за препятствование профсоюзному контролю

Президент РФ Владимир Путин до 1 мая установить ответственность руководителей шахт за воспрепятствование осуществлению профсоюзного контроля, соответствующее... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T14:43

2022-01-03T14:43

2022-01-03T14:43

экономика

общество

промышленность

владимир путин

вячеслав володин

правительство рф

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

госдума рф

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин до 1 мая установить ответственность руководителей шахт за воспрепятствование осуществлению профсоюзного контроля, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Рассмотреть вопросы о внесении в законодательство Российской Федерации изменений, касающихся установления ответственности работодателей за воспрепятствование осуществлению профсоюзного контроля", - говорится в поручении президента.Кроме того, Путин поручил при необходимости до 1 мая принять меры для защиты от фальсификаций показаний систем контроля и датчиков о местонахождении шахтеров."Принять при необходимости (по результатам обсуждения с профессиональными союзами и иными заинтересованными организациями) меры, предусматривающие защиту от фальсификаций показаний систем автоматического контроля и передачу данных дистанционного мониторинга и индивидуальных датчиков о местонахождении шахтеров в Ростехнадзор и МЧС России в режиме реального времени", - подчеркивается в сообщении.Отмечается, что срок выполнения поручения - 1 мая 2022 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.Владимир Путин поручил до 2023 года разработать идеи о применении к контролирующим шахты лицам административной ответственности при авариях или инцидентах, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих применение в отношении контролирующих лиц организаций, эксплуатирующих угольные шахты, мер административной ответственности в случаях возникновения на шахтах аварий или инцидентов, повлекших за собой смерть или причинение вреда здоровью двух и более лиц, в том числе наложение на контролирующих лиц административного штрафа в размере, кратном сумме выручки от осуществления такими организациями деятельности по добыче угля", - говорится в поручении президента.Отмечается, что срок выполнения поручения - 1 января 2023 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин.

https://ria.ru/20220103/shakhty-1766480485.html

https://ria.ru/20220103/trebovaniya-1766483022.html

https://ria.ru/20220103/proizvodstvo-1766481923.html

https://ria.ru/20220103/putin-1766480879.html

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экономика, общество, промышленность, владимир путин, вячеслав володин, правительство рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), госдума рф, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), михаил мишустин, россия