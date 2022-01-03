https://ria.ru/20220103/nauka-1766479087.html
Поддержка молодых ученых стала самой узнаваемой мерой нацпроекта по науке
Поддержка молодых ученых стала самой узнаваемой мерой нацпроекта по науке - РИА Новости, 03.01.2022
Поддержка молодых ученых стала самой узнаваемой мерой нацпроекта по науке
Грантовая поддержка молодых ученых, развитие инфраструктуры вузов и обновление оборудования в научных организациях — это самые узнаваемые меры национального... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T13:53
2022-01-03T13:53
2022-01-03T13:53
наука
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Грантовая поддержка молодых ученых, развитие инфраструктуры вузов и обновление оборудования в научных организациях — это самые узнаваемые меры национального проекта "Наука и университеты" по итогам 2021 года, сообщили РИА Новости в автономной некоммерческой организации "Национальные приоритеты", занимающейся коммуникационным сопровождением нацпроектов.Эти выводы сделаны на основе интернет-опроса на площадке "ВКонтакте", проходившего в декабре 2021 года. В нем приняли участие 1,6 тысячи человек старше 18 лет."Если в декабре 2020 года о том, что знают или что-то слышали о реализации нацпроекта говорили 69% опрошенных, то в декабре 2021 года их доля выросла до 72%", - рассказали в организации."Среди участников 28% считают, что государство стало больше поддерживать молодых ученых (в июне 2021 года такого мнения придерживались 23% опрошенных)", — в свою очередь отметила руководитель коммуникационного сопровождения национального проекта "Наука и университеты" Кристина Саблина.Благодаря национальному проекту "Наука и университеты" в 2021 году стартовала работа по созданию сети университетских кампусов мирового уровня, строятся и реконструируются новые студенческие общежития. Открыто 120 новых молодежных лабораторий, появилось 1,2 тысяч ставок научных сотрудников для молодых ученых.Одно из направлений нацпроекта "Наука и университеты" — программа "мегагрантов", по которой ученые могут получить до 90 миллионов рублей на свои разработки.
https://ria.ru/20211224/nadbavki-1765424173.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наука
Поддержка молодых ученых стала самой узнаваемой мерой нацпроекта по науке
Поддержка молодых ученых стала самой узнаваемой мерой нацпроекта "Наука и университеты"
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости.
Грантовая поддержка молодых ученых, развитие инфраструктуры вузов и обновление оборудования в научных организациях — это самые узнаваемые меры национального проекта "Наука и университеты"
по итогам 2021 года, сообщили РИА Новости в автономной некоммерческой организации "Национальные приоритеты", занимающейся коммуникационным сопровождением нацпроектов.
Эти выводы сделаны на основе интернет-опроса на площадке "ВКонтакте", проходившего в декабре 2021 года. В нем приняли участие 1,6 тысячи человек старше 18 лет.
"Если в декабре 2020 года о том, что знают или что-то слышали о реализации нацпроекта говорили 69% опрошенных, то в декабре 2021 года их доля выросла до 72%", - рассказали в организации.
"Среди участников 28% считают, что государство стало больше поддерживать молодых ученых (в июне 2021 года такого мнения придерживались 23% опрошенных)", — в свою очередь отметила руководитель коммуникационного сопровождения национального проекта "Наука и университеты
" Кристина Саблина.
Благодаря национальному проекту "Наука и университеты" в 2021 году стартовала работа по созданию сети университетских кампусов мирового уровня, строятся и реконструируются новые студенческие общежития. Открыто 120 новых молодежных лабораторий, появилось 1,2 тысяч ставок научных сотрудников для молодых ученых.
Одно из направлений нацпроекта "Наука и университеты" — программа "мегагрантов", по которой ученые могут получить до 90 миллионов рублей на свои разработки.