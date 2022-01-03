https://ria.ru/20220103/koronavirus-1766470438.html

В Москве на аппаратах ИВЛ находятся 535 человек

В Москве на аппаратах ИВЛ находятся 535 человек - РИА Новости, 03.01.2022

В Москве на аппаратах ИВЛ находятся 535 человек

В Москве на ИВЛ из-за коронавируса находятся 535 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T11:55

2022-01-03T11:55

2022-01-03T11:55

распространение коронавируса

общество

москва

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. В Москве на ИВЛ из-за коронавируса находятся 535 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В столице выявлен 1 335 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 647 человек. На ИВЛ находятся 535 человек", - говорится в сообщении.Уточняется, что в городе выздоровел 2 291 пациент после лечения от коронавирусной инфекции. Всего число вылечившихся увеличилось до 1 875 577. В столице скончались 70 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://ria.ru/20220103/koronavirus-1766468960.html

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общество, москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19