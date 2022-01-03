https://ria.ru/20220103/koronavirus-1766470438.html
В Москве на аппаратах ИВЛ находятся 535 человек
В Москве на аппаратах ИВЛ находятся 535 человек - РИА Новости, 03.01.2022
В Москве на аппаратах ИВЛ находятся 535 человек
В Москве на ИВЛ из-за коронавируса находятся 535 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T11:55
2022-01-03T11:55
2022-01-03T11:55
распространение коронавируса
общество
москва
здоровье - общество
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570308067_0:142:3140:1908_1920x0_80_0_0_d02a5589b51eba85045de1b1971c9688.jpg
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. В Москве на ИВЛ из-за коронавируса находятся 535 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В столице выявлен 1 335 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 647 человек. На ИВЛ находятся 535 человек", - говорится в сообщении.Уточняется, что в городе выздоровел 2 291 пациент после лечения от коронавирусной инфекции. Всего число вылечившихся увеличилось до 1 875 577. В столице скончались 70 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
https://ria.ru/20220103/koronavirus-1766468960.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570308067_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_97d701ce8e54760b9d79e049f8719e03.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19
В Москве на аппаратах ИВЛ находятся 535 человек
В Москве на аппаратах ИВЛ из-за COVID-19 находятся 535 человек