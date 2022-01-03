https://ria.ru/20220103/dtp-1766506932.html
Число пострадавших в ДТП в Саратовской области возросло до четырех
Число пострадавших в ДТП в Саратовской области возросло до четырех - РИА Новости, 03.01.2022
Число пострадавших в ДТП в Саратовской области возросло до четырех
Число пострадавших в ДТП с маршрутным микроавтобусом на трассе в Саратовской области возросло до четырех, у всех диагностированы переломы, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T19:45
2022-01-03T19:45
2022-01-03T19:53
происшествия
саратовская область
авто
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:189:2968:1859_1920x0_80_0_0_cabe39dd3f9a20d68e8361d541dfe14d.jpg
САРАТОВ, 3 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число пострадавших в ДТП с маршрутным микроавтобусом на трассе в Саратовской области возросло до четырех, у всех диагностированы переломы, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона.Ранее в УГИБДД сообщили, что в 14.20 (13.20 мск) на 383-м километре автодороги Тамбов - Пенза - Саратов - Ершов - Озинки - граница с Казахстаном столкнулись автомобиль ВАЗ-21099 и маршрутный микроавтобус, который после столкновения вылетел в кювет и перевернулся. По предварительным данным властей региона, водитель легкового автомобиля стал вероятным виновником ДТП с пассажирским Ford Transit, который следовал по маршруту Мокроус-Саратов. Пресс-служба губернатора уточнила, что в результате аварии пострадали три человека, в том числе 15-летний подросток, их состояние оценивается как средней тяжести."В момент ДТП в салоне микроавтобуса находилось 17 пассажиров, из них пострадали трое: женщины 1973 и 1972 годов рождения и мальчик 2006 года рождения, у всех диагностированы переломы костей, они госпитализированы, остальные пассажиры доставлены к месту следования. Пострадавший водитель автомобиля ВАЗ-21099 1977 года рождения с многочисленными переломами также госпитализирован", - сказала собеседница агентства.Она отметила, что на место аварии для координации деятельности правоохранительных органов выезжал прокурор Советского района Алексей Локтионов. Прокуратура взяла под контроль ход проверки по факту ДТП.
https://ria.ru/20220103/dtp-1766498575.html
https://ria.ru/20220103/dtp-1766496441.html
саратовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_96f24b7688f9eb1afe23cf253d62fbb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратовская область, авто, дтп
19:45 03.01.2022 (обновлено: 19:53 03.01.2022)
Число пострадавших в ДТП в Саратовской области возросло до четырех
Число пострадавших в ДТП с маршруткой на трассе в Саратовской области возросло до четырех