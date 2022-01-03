https://ria.ru/20220103/dtp-1766506932.html

Число пострадавших в ДТП в Саратовской области возросло до четырех

Число пострадавших в ДТП в Саратовской области возросло до четырех - РИА Новости, 03.01.2022

Число пострадавших в ДТП в Саратовской области возросло до четырех

Число пострадавших в ДТП с маршрутным микроавтобусом на трассе в Саратовской области возросло до четырех, у всех диагностированы переломы, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T19:45

2022-01-03T19:45

2022-01-03T19:53

происшествия

саратовская область

авто

дтп

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САРАТОВ, 3 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число пострадавших в ДТП с маршрутным микроавтобусом на трассе в Саратовской области возросло до четырех, у всех диагностированы переломы, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона.Ранее в УГИБДД сообщили, что в 14.20 (13.20 мск) на 383-м километре автодороги Тамбов - Пенза - Саратов - Ершов - Озинки - граница с Казахстаном столкнулись автомобиль ВАЗ-21099 и маршрутный микроавтобус, который после столкновения вылетел в кювет и перевернулся. По предварительным данным властей региона, водитель легкового автомобиля стал вероятным виновником ДТП с пассажирским Ford Transit, который следовал по маршруту Мокроус-Саратов. Пресс-служба губернатора уточнила, что в результате аварии пострадали три человека, в том числе 15-летний подросток, их состояние оценивается как средней тяжести."В момент ДТП в салоне микроавтобуса находилось 17 пассажиров, из них пострадали трое: женщины 1973 и 1972 годов рождения и мальчик 2006 года рождения, у всех диагностированы переломы костей, они госпитализированы, остальные пассажиры доставлены к месту следования. Пострадавший водитель автомобиля ВАЗ-21099 1977 года рождения с многочисленными переломами также госпитализирован", - сказала собеседница агентства.Она отметила, что на место аварии для координации деятельности правоохранительных органов выезжал прокурор Советского района Алексей Локтионов. Прокуратура взяла под контроль ход проверки по факту ДТП.

https://ria.ru/20220103/dtp-1766498575.html

https://ria.ru/20220103/dtp-1766496441.html

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происшествия, саратовская область, авто, дтп