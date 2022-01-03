https://ria.ru/20220103/biznes-1766473225.html
КМСП: новые правила закупок расширят рынок сбыта для МСБ
КМСП: новые правила закупок расширят рынок сбыта для МСБ - РИА Новости, 03.01.2022
КМСП: новые правила закупок расширят рынок сбыта для МСБ
Новые правила закупок госкорпораций и других организаций с госучастием, вступившие в силу с 1 января, расширят рынок сбыта для малого и среднего бизнеса на 1... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T12:27
2022-01-03T12:27
2022-01-03T23:02
экономика
технологии
бизнес
андрей белоусов
корпорация мсп
александр исаевич
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МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Новые правила закупок госкорпораций и других организаций с госучастием, вступившие в силу с 1 января, расширят рынок сбыта для малого и среднего бизнеса на 1 триллион рублей, считают в Корпорации МСП.Так, теперь соблюдать квоту по закупкам у малого и среднего бизнеса должны все заказчики, осуществляющие закупочную деятельность по 223-ФЗ. При этом обязательная доля закупок у малого и среднего бизнеса повышается с 20% до 25%. В том числе, с 18% до 20% увеличена квота на проведение закупок в рамках особой процедуры "спецторгов". Также до трех тысяч увеличен перечень крупнейших заказчиков, в отношении которых Корпорация МСП осуществляет контроль соблюдения квоты."По нашим оценкам, новые правила позволят сформировать дополнительный рынок сбыта для малого бизнеса, который составит порядка 1 триллиона рублей. Под мониторинг попадут все заказчики (не только крупнейшие – ред.), количество которых достигнет 20 тысяч", - указал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводит пресс-служба КМСП.Помимо этого, по словам Исаевича, корпорация продолжит уделять особое внимание защите прав предпринимателей от неправомерных действий в сфере закупок."Если такая ситуация возникает, предприниматель всегда может оставить обратную связь через "Сервис 360°" на сайте Корпорации. Нами уже получено обращений на 193 миллиона рублей, 43 миллиона рублей были выплачены после нашего участия. По остальным мы ведем работу", - уточнил глава корпорации.В КМСП напомнили, что уже в 2022 году появится возможность проведения закупок малого объема у МСП-поставщиков на основе принципов "электронного магазина" на сумму до 20 миллионов рублей. Соответствующее постановление вступит в силу 1 июля. Проведение закупок будет осуществляться посредством функционала электронной торговой площадки. Планируется также рассмотрение поправок, предусматривающих "выращивание" поставщиков для участия в корпоративных закупках, а также унификацию требований к банковским гарантиям, применяемым в качестве обеспечения заявок.Одним из показателей нацпроекта по развитию предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов, установлен объем закупок компаний с госучастием у малого и среднего бизнеса — не менее 5 триллионов рублей к 2024 году.
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экономика, технологии, бизнес, андрей белоусов, корпорация мсп, александр исаевич
12:27 03.01.2022 (обновлено: 23:02 03.01.2022)
КМСП: новые правила закупок расширят рынок сбыта для МСБ
КМСП: новые правила закупок расширят рынок сбыта для МСБ на триллион рублей
МОСКВА, 3 янв – РИА Новости.
Новые правила закупок госкорпораций и других организаций с госучастием, вступившие в силу с 1 января, расширят рынок сбыта для малого и среднего бизнеса на 1 триллион рублей, считают в Корпорации МСП
.
Так, теперь соблюдать квоту по закупкам у малого и среднего бизнеса должны все заказчики, осуществляющие закупочную деятельность по 223-ФЗ. При этом обязательная доля закупок у малого и среднего бизнеса повышается с 20% до 25%. В том числе, с 18% до 20% увеличена квота на проведение закупок в рамках особой процедуры "спецторгов". Также до трех тысяч увеличен перечень крупнейших заказчиков, в отношении которых Корпорация МСП осуществляет контроль соблюдения квоты.
"По нашим оценкам, новые правила позволят сформировать дополнительный рынок сбыта для малого бизнеса, который составит порядка 1 триллиона рублей. Под мониторинг попадут все заказчики (не только крупнейшие – ред.), количество которых достигнет 20 тысяч", - указал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич
, слова которого приводит пресс-служба КМСП.
Помимо этого, по словам Исаевича, корпорация продолжит уделять особое внимание защите прав предпринимателей от неправомерных действий в сфере закупок.
"Если такая ситуация возникает, предприниматель всегда может оставить обратную связь через "Сервис 360°" на сайте Корпорации. Нами уже получено обращений на 193 миллиона рублей, 43 миллиона рублей были выплачены после нашего участия. По остальным мы ведем работу", - уточнил глава корпорации.
В КМСП напомнили, что уже в 2022 году появится возможность проведения закупок малого объема у МСП-поставщиков на основе принципов "электронного магазина" на сумму до 20 миллионов рублей. Соответствующее постановление вступит в силу 1 июля. Проведение закупок будет осуществляться посредством функционала электронной торговой площадки. Планируется также рассмотрение поправок, предусматривающих "выращивание" поставщиков для участия в корпоративных закупках, а также унификацию требований к банковским гарантиям, применяемым в качестве обеспечения заявок.
Одним из показателей нацпроекта по развитию предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов
, установлен объем закупок компаний с госучастием у малого и среднего бизнеса — не менее 5 триллионов рублей к 2024 году.