https://ria.ru/20220103/biznes-1766473225.html

КМСП: новые правила закупок расширят рынок сбыта для МСБ

КМСП: новые правила закупок расширят рынок сбыта для МСБ - РИА Новости, 03.01.2022

КМСП: новые правила закупок расширят рынок сбыта для МСБ

Новые правила закупок госкорпораций и других организаций с госучастием, вступившие в силу с 1 января, расширят рынок сбыта для малого и среднего бизнеса на 1... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T12:27

2022-01-03T12:27

2022-01-03T23:02

экономика

технологии

бизнес

андрей белоусов

корпорация мсп

александр исаевич

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МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Новые правила закупок госкорпораций и других организаций с госучастием, вступившие в силу с 1 января, расширят рынок сбыта для малого и среднего бизнеса на 1 триллион рублей, считают в Корпорации МСП.Так, теперь соблюдать квоту по закупкам у малого и среднего бизнеса должны все заказчики, осуществляющие закупочную деятельность по 223-ФЗ. При этом обязательная доля закупок у малого и среднего бизнеса повышается с 20% до 25%. В том числе, с 18% до 20% увеличена квота на проведение закупок в рамках особой процедуры "спецторгов". Также до трех тысяч увеличен перечень крупнейших заказчиков, в отношении которых Корпорация МСП осуществляет контроль соблюдения квоты."По нашим оценкам, новые правила позволят сформировать дополнительный рынок сбыта для малого бизнеса, который составит порядка 1 триллиона рублей. Под мониторинг попадут все заказчики (не только крупнейшие – ред.), количество которых достигнет 20 тысяч", - указал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводит пресс-служба КМСП.Помимо этого, по словам Исаевича, корпорация продолжит уделять особое внимание защите прав предпринимателей от неправомерных действий в сфере закупок."Если такая ситуация возникает, предприниматель всегда может оставить обратную связь через "Сервис 360°" на сайте Корпорации. Нами уже получено обращений на 193 миллиона рублей, 43 миллиона рублей были выплачены после нашего участия. По остальным мы ведем работу", - уточнил глава корпорации.В КМСП напомнили, что уже в 2022 году появится возможность проведения закупок малого объема у МСП-поставщиков на основе принципов "электронного магазина" на сумму до 20 миллионов рублей. Соответствующее постановление вступит в силу 1 июля. Проведение закупок будет осуществляться посредством функционала электронной торговой площадки. Планируется также рассмотрение поправок, предусматривающих "выращивание" поставщиков для участия в корпоративных закупках, а также унификацию требований к банковским гарантиям, применяемым в качестве обеспечения заявок.Одним из показателей нацпроекта по развитию предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов, установлен объем закупок компаний с госучастием у малого и среднего бизнеса — не менее 5 триллионов рублей к 2024 году.

https://ria.ru/20211227/biznes-1765613329.html

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экономика, технологии, бизнес, андрей белоусов, корпорация мсп, александр исаевич