https://ria.ru/20220102/transport-1766408820.html

В Москве стали бесплатными пересадки на наземном транспорте одного маршрута

В Москве стали бесплатными пересадки на наземном транспорте одного маршрута - РИА Новости, 02.01.2022

В Москве стали бесплатными пересадки на наземном транспорте одного маршрута

Пересадки между автобусами, электробусами и трамваями одного маршрута стали бесплатными в Москве, сообщается на официальном сайте правительства и мэра Москвы. РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T10:23

2022-01-02T10:23

2022-01-02T11:04

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Пересадки между автобусами, электробусами и трамваями одного маршрута стали бесплатными в Москве, сообщается на официальном сайте правительства и мэра Москвы.Чтобы сделать бесплатную пересадку, нужно привязать "Тройку" к личному кабинету в приложении "Метро Москвы" или на сайте метрополитена. После оплаты первой поездки можно пересаживаться в течение 90 минут между любыми автобусами, электробусами и трамваями бесплатно, уточняется в материале."Ни в одном другом городе России нет настолько удобного билетного меню и условий для комфортного передвижения на общественном транспорте. По поручению мэра Москвы мы также сделали бесплатными пересадки внутри одного маршрута городского транспорта, чтобы пассажирам было еще удобнее планировать дорогу, выбирая любой наземный транспорт, при этом не переплачивая за проезд", - приводит сайт слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

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общество, москва, максим ликсутов , транспорт, россия