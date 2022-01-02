10:23 02.01.2022 (обновлено: 11:04 02.01.2022)
В Москве стали бесплатными пересадки на наземном транспорте одного маршрута
Пересадки на наземном транспорте одного маршрута стали бесплатными в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПассажиры на станции "Кузнецкий мост" Московского метрополитена
Пассажиры на станции "Кузнецкий мост" Московского метрополитена
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Пересадки между автобусами, электробусами и трамваями одного маршрута стали бесплатными в Москве, сообщается на официальном сайте правительства и мэра Москвы.
"Теперь пересадку между автобусами, электробусами и трамваями одного маршрута можно сделать бесплатно в течение 90 минут. Ранее это действовало только для разных маршрутов", - говорится в сообщении.
Чтобы сделать бесплатную пересадку, нужно привязать "Тройку" к личному кабинету в приложении "Метро Москвы" или на сайте метрополитена. После оплаты первой поездки можно пересаживаться в течение 90 минут между любыми автобусами, электробусами и трамваями бесплатно, уточняется в материале.
"Ни в одном другом городе России нет настолько удобного билетного меню и условий для комфортного передвижения на общественном транспорте. По поручению мэра Москвы мы также сделали бесплатными пересадки внутри одного маршрута городского транспорта, чтобы пассажирам было еще удобнее планировать дорогу, выбирая любой наземный транспорт, при этом не переплачивая за проезд", - приводит сайт слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
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