https://ria.ru/20220102/pozhar-1766408194.html
В здании парламента ЮАР произошел пожар
В здании парламента ЮАР произошел пожар - РИА Новости, 02.01.2022
В здании парламента ЮАР произошел пожар
В здании парламента ЮАР, расположенном в столице государства Кейптаун, произошел пожар, сообщает портал News24. РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T10:12
2022-01-02T10:12
2022-01-02T13:54
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. В здании парламента ЮАР, расположенном в столице государства Кейптаун, произошел пожар, сообщает портал News24.Власти ЮАР заявили, что пожар затронул как старое здание, где располагается Национальный совет провинций (верхняя палата парламента), так и новые помещения, где заседает Национальная ассамблея (нижняя палата). Пожар удалось локализовать только частично."Ни один человек не пострадал", - говорится в заявлении парламента, опубликованном в Twitter.По словам властей, причина возгорания пока не установлена, проводится расследование.Комплекс парламента в Кейптауне состоит из нескольких зданий - старого, построенного в 19 веке, и новых построек 1920-х и 1980-х годов, в которых размещается нижняя палата.В апреле крупный пожар начался недалеко от Кейптауна, огонь охватил кампус и библиотеку Кейптаунского университета. Пожар удалось локализовать только на четвертый день после возгорания.Комплекс парламента в Кейптауне состоит из нескольких зданий - старого здания, построенного в 19 веке, и новых построек 1920-х и 1980-х, в которых размещается нижняя палата.Как сообщает портал, аварийные службы оцепили территорию парламента и запросили подкрепление.В апреле крупный пожар начался недалеко от Кейптауна, огонь охватил кампус и библиотеку Кейптаунского университета. Пожар удалось локализовать только на четвертый день после возгорания.
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в мире, юар, кейптаун
10:12 02.01.2022 (обновлено: 13:54 02.01.2022)
В здании парламента ЮАР произошел пожар
Пожар вспыхнул в здании парламента ЮАР в Кейптауне
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости.
В здании парламента ЮАР
, расположенном в столице государства Кейптаун
, произошел пожар, сообщает портал News24
.
Власти ЮАР заявили, что пожар затронул как старое здание, где располагается Национальный совет провинций (верхняя палата парламента), так и новые помещения, где заседает Национальная ассамблея (нижняя палата). Пожар удалось локализовать только частично.
"Ни один человек не пострадал", - говорится в заявлении парламента, опубликованном в Twitter.
По словам властей, причина возгорания пока не установлена, проводится расследование.
Комплекс парламента в Кейптауне состоит из нескольких зданий - старого, построенного в 19 веке, и новых построек 1920-х и 1980-х годов, в которых размещается нижняя палата.
В апреле крупный пожар начался недалеко от Кейптауна, огонь охватил кампус и библиотеку Кейптаунского университета. Пожар удалось локализовать только на четвертый день после возгорания.
Комплекс парламента в Кейптауне состоит из нескольких зданий - старого здания, построенного в 19 веке, и новых построек 1920-х и 1980-х, в которых размещается нижняя палата.
Как сообщает портал, аварийные службы оцепили территорию парламента и запросили подкрепление.
В апреле крупный пожар начался недалеко от Кейптауна, огонь охватил кампус и библиотеку Кейптаунского университета. Пожар удалось локализовать только на четвертый день после возгорания.