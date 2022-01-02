https://ria.ru/20220102/pozhar-1766408194.html

В здании парламента ЮАР произошел пожар

В здании парламента ЮАР произошел пожар - РИА Новости, 02.01.2022

В здании парламента ЮАР произошел пожар

В здании парламента ЮАР, расположенном в столице государства Кейптаун, произошел пожар, сообщает портал News24. РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T10:12

2022-01-02T10:12

2022-01-02T13:54

в мире

юар

кейптаун

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. В здании парламента ЮАР, расположенном в столице государства Кейптаун, произошел пожар, сообщает портал News24.Власти ЮАР заявили, что пожар затронул как старое здание, где располагается Национальный совет провинций (верхняя палата парламента), так и новые помещения, где заседает Национальная ассамблея (нижняя палата). Пожар удалось локализовать только частично."Ни один человек не пострадал", - говорится в заявлении парламента, опубликованном в Twitter.По словам властей, причина возгорания пока не установлена, проводится расследование.Комплекс парламента в Кейптауне состоит из нескольких зданий - старого, построенного в 19 веке, и новых построек 1920-х и 1980-х годов, в которых размещается нижняя палата.В апреле крупный пожар начался недалеко от Кейптауна, огонь охватил кампус и библиотеку Кейптаунского университета. Пожар удалось локализовать только на четвертый день после возгорания.Комплекс парламента в Кейптауне состоит из нескольких зданий - старого здания, построенного в 19 веке, и новых построек 1920-х и 1980-х, в которых размещается нижняя палата.Как сообщает портал, аварийные службы оцепили территорию парламента и запросили подкрепление.В апреле крупный пожар начался недалеко от Кейптауна, огонь охватил кампус и библиотеку Кейптаунского университета. Пожар удалось локализовать только на четвертый день после возгорания.

https://ria.ru/20211231/pozhar-1766318094.html

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в мире, юар, кейптаун