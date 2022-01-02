https://ria.ru/20220102/koronavirus-1766414809.html

В Москве на аппаратах ИВЛ находятся 519 человек

В Москве на аппаратах ИВЛ находятся 519 человек - РИА Новости, 02.01.2022

В Москве на аппаратах ИВЛ находятся 519 человек

В Москве на ИВЛ из-за коронавируса находятся 519 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице. РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T12:09

2022-01-02T12:09

2022-01-02T12:09

распространение коронавируса

общество

москва

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. В Москве на ИВЛ из-за коронавируса находятся 519 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В столице выявлено 1 824 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 656 человек. На ИВЛ находятся 519 человек", - говорится в сообщении.Уточняется, что в городе выздоровели ещё 2 232 пациента, лечившихся от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 873 286.В столице скончались 69 пациентов, у всех была подтверждена пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://ria.ru/20220102/koronavirus-1766414202.html

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