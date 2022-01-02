https://ria.ru/20220102/koronavirus-1766414202.html
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве - РИА Новости, 02.01.2022
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве - 1824, в Санкт-Петербурге - 1468, в Подмосковье - 1364, сообщили журналистам в оперативном штабе РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T11:55
2022-01-02T11:55
2022-01-02T12:02
распространение коронавируса
общество
магаданская область
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве - 1824, в Санкт-Петербурге - 1468, в Подмосковье - 1364, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 1824; 2. Санкт-Петербург - 1468; 3. Московская область - 1364", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев заболевания отмечено в Магаданской области и республике Тыва - 11, Ненецком автономном округе - 2.
https://ria.ru/20220102/koronavirus-1766413861.html
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общество, магаданская область, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19
11:55 02.01.2022 (обновлено: 12:02 02.01.2022)
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве — 1824