https://ria.ru/20220102/koronavirus-1766414202.html

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве - РИА Новости, 02.01.2022

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве - 1824, в Санкт-Петербурге - 1468, в Подмосковье - 1364, сообщили журналистам в оперативном штабе РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T11:55

2022-01-02T11:55

2022-01-02T12:02

распространение коронавируса

общество

магаданская область

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве - 1824, в Санкт-Петербурге - 1468, в Подмосковье - 1364, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 1824; 2. Санкт-Петербург - 1468; 3. Московская область - 1364", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев заболевания отмечено в Магаданской области и республике Тыва - 11, Ненецком автономном округе - 2.

https://ria.ru/20220102/koronavirus-1766413861.html

магаданская область

московская область (подмосковье)

москва

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общество, магаданская область, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19