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Направляющие на Израиль ракеты несут за это ответственность, заявил Беннет
Направляющие на Израиль ракеты несут за это ответственность, заявил Беннет - РИА Новости, 02.01.2022
Направляющие на Израиль ракеты несут за это ответственность, заявил Беннет
Направляющие на Израиль ракеты несут за это ответственность, сказал премьер-министр Израиля Нафтали Беннет после ракетного обстрела из сектора Газа. РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T17:22
2022-01-02T17:22
2022-01-02T17:22
в мире
израиль
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тель-авив
сектор газа
средиземное море
нафтали беннет
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 янв – РИА Новости. Направляющие на Израиль ракеты несут за это ответственность, сказал премьер-министр Израиля Нафтали Беннет после ракетного обстрела из сектора Газа.В субботу утром израильская армия заявила, что засекла пуск двух ракет из сектора Газа в сторону моря, снаряды упали у побережья Тель-Авива. Армия отмечала, что, согласно существующему протоколу, сирены воздушной тревоги не активировались и перехват не производился."Сегодня ночью ВВС атаковали ряд целей в комплексе ХАМАС по производству ракет в Хан-Юнисе. Кроме того, армия обороны Израиля атаковала ряд позиций ХАМАС на границе с сектором Газа. Эта атака является ответом на вчерашний ракетный обстрел побережья Средиземного моря из сектора Газа. Хочу прояснить, что все россказни ХАМАС про гром и молнии, которые повторяются от зимы к зиме, более не релевантны. Тот, кто направляет ракеты на Государство Израиль - несёт ответственность", - сказал Беннет, открывая заседание правительства.
https://ria.ru/20211002/gaza-1752792004.html
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в мире, израиль, хамас, тель-авив, сектор газа, средиземное море, нафтали беннет
Направляющие на Израиль ракеты несут за это ответственность, заявил Беннет
Премьер Израиля Беннет: направляющие на Израиль ракеты несут за это ответственность