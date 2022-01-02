https://ria.ru/20220102/izrail-1766432991.html

Направляющие на Израиль ракеты несут за это ответственность, заявил Беннет

Направляющие на Израиль ракеты несут за это ответственность, заявил Беннет - РИА Новости, 02.01.2022

Направляющие на Израиль ракеты несут за это ответственность, заявил Беннет

Направляющие на Израиль ракеты несут за это ответственность, сказал премьер-министр Израиля Нафтали Беннет после ракетного обстрела из сектора Газа. РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T17:22

2022-01-02T17:22

2022-01-02T17:22

в мире

израиль

хамас

тель-авив

сектор газа

средиземное море

нафтали беннет

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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 янв – РИА Новости. Направляющие на Израиль ракеты несут за это ответственность, сказал премьер-министр Израиля Нафтали Беннет после ракетного обстрела из сектора Газа.В субботу утром израильская армия заявила, что засекла пуск двух ракет из сектора Газа в сторону моря, снаряды упали у побережья Тель-Авива. Армия отмечала, что, согласно существующему протоколу, сирены воздушной тревоги не активировались и перехват не производился."Сегодня ночью ВВС атаковали ряд целей в комплексе ХАМАС по производству ракет в Хан-Юнисе. Кроме того, армия обороны Израиля атаковала ряд позиций ХАМАС на границе с сектором Газа. Эта атака является ответом на вчерашний ракетный обстрел побережья Средиземного моря из сектора Газа. Хочу прояснить, что все россказни ХАМАС про гром и молнии, которые повторяются от зимы к зиме, более не релевантны. Тот, кто направляет ракеты на Государство Израиль - несёт ответственность", - сказал Беннет, открывая заседание правительства.

https://ria.ru/20211002/gaza-1752792004.html

израиль

тель-авив

сектор газа

средиземное море

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в мире, израиль, хамас, тель-авив, сектор газа, средиземное море, нафтали беннет