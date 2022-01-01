https://ria.ru/20220101/sobyanin-1766358534.html

Собянин назвал успехи в транспорте, строительстве и медицине за 2021 год

Собянин назвал успехи в транспорте, строительстве и медицине за 2021 год - РИА Новости, 01.01.2022

Собянин назвал успехи в транспорте, строительстве и медицине за 2021 год

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал успехи в транспорте, строительстве и медицине за 2021 год, отметив, что от коронавирусной инфекции в столице вакцинировались... РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T11:30

2022-01-01T11:30

2022-01-01T17:56

общество

москва

сергей собянин

московское центральное кольцо (мцк)

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал успехи в транспорте, строительстве и медицине за 2021 год, отметив, что от коронавирусной инфекции в столице вакцинировались порядка 5,9 миллиона человек."Пять миллионов 900 тысяч вакцинированных. Пандемия никуда не делась, и главным средством борьбы с этой напастью является коллективный иммунитет. Миллионы москвичей сделали прививку от ковида, сотни тысяч прошли ревакцинацию. Совместными усилиями мы обязательно справимся с COVID-19", — сообщил мэр в своем личном блоге.Одним из главных событий 2021 года для столицы, по мнению Собянина, стало открытие сотой с 2011 года станции метро и МЦК — московское метро стало в 1,5 раза больше, а в следующие годы сеть удвоится. Как заявил мэр, на городские улицы вышел тысячный электробус, сейчас он занимает 70% в объеме перевозок пассажиров в Москве. По прогнозам Собянина, к 2030 году "зеленым" должен стать весь общественный транспорт.ОН отметил, что в минувшем году столица установила абсолютный рекорд: в городе было введено более семи миллионов квадратных метров. Собянин подчеркнул, что жилья сейчас больше, чем на пике массового жилищного строительства середины 60-х годов. "Мы шли к этому рекорду десять лет, начав с трех-четырех миллионов квадратных метров в год. В ближайшие годы город по-прежнему будет строить много жилья", — написал мэр.По его словам, в прошлом году в программу реконструкции городских поликлиник вошло 200 зданий, что составляет почти половину амбулаторного фонда Москвы. К концу 2021-го завершена реконструкция 35 поликлиник, еще 50 зданий в планах на 2022 год. Также, как указал мэр города, в 2021 году в столице открылся 21 центр "Московского долголетия". В 2022 году планируется открытие еще 50 центров. Столичные школьники получили более 1,3 тысячи наград Всероссийской олимпиады."Свыше 78 миллионов рублей <...> собрали москвичи с помощью благотворительных сервисов на Мос.ру, "Активном гражданине" и акции "Миллион призов". Собранные деньги идут на приобретение жизненно важных лекарств, проведение реабилитации людей с проблемами здоровья, продуктовую помощь малоимущим семьям, приюты для бездомных собак и кошек, другие добрые дела", — написал Собянин.Он добавил, что в прошлом году возродили 170 памятников архитектуры. Среди них, например, ГЭС-2 на острове Балчуг. С 2011 года в Москве отреставрировано более 1,7 тысячи объектов культурного наследия. Доля памятников в хорошем и удовлетворительном состоянии выросла с 66% до 95,4%.Росли в 2021 году и инвестиции. За девять месяцев рост показателей составил 21,9%. Мэр отметил, что о "хорошем самочувствии" городской экономики говорят и показатели работы промышленности, рост производства в обрабатывающих отраслях — 23,4%.

https://ria.ru/20211231/vaktsinatsiya-1766276395.html

https://ria.ru/20210404/sobyanin-1604146352.html

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общество, москва, сергей собянин, московское центральное кольцо (мцк)