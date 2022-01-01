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При пожаре в селе под Иркутском погибли пять человек
При пожаре в селе под Иркутском погибли пять человек - РИА Новости, 01.01.2022
При пожаре в селе под Иркутском погибли пять человек
Число погибших при пожаре в частном доме в селе Хомутово под Иркутском выросло до пяти, включая ребенка, заведено уголовное дело о причинении смерти по... РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T10:51
2022-01-01T12:03
происшествия
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Число погибших при пожаре в частном доме в селе Хомутово под Иркутском выросло до пяти, включая ребенка, заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщается на сайте СК РФ.По данным спасателей, сообщение о пожаре в двухэтажном частном доме в Хомутово Иркутского района поступило спасателям от очевидца утром 1 января. Дом был полностью охвачен огнем. К месту возгорания направили дополнительные силы из Иркутска. Спустя час пожар был локализован на площади 216 квадратных метров. В ГУ МЧС информировали об одном погибшем и четырех пропавших без вести."В результате пожара погибли три женщины, мужчина и 11-летний ребёнок. Хозяин дома с травмами госпитализирован в городскую больницу. По данному факту следственными органами СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления ... причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", - информирует следствие.Отмечается, что на месте происшествия работают следователи СК и криминалисты, выясняются все обстоятельства произошедшего.
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происшествия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф)
10:51 01.01.2022 (обновлено: 12:03 01.01.2022)
 
При пожаре в селе под Иркутском погибли пять человек

При пожаре в селе под Иркутском погибли четверо взрослых и ребенок

© Фото : ГУ МЧС России по Иркутской областиПожар в частном доме в поселке Хомутово Иркутской области
Пожар в частном доме в поселке Хомутово Иркутской области - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Иркутской области
Пожар в частном доме в поселке Хомутово Иркутской области
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Число погибших при пожаре в частном доме в селе Хомутово под Иркутском выросло до пяти, включая ребенка, заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщается на сайте СК РФ.
По данным спасателей, сообщение о пожаре в двухэтажном частном доме в Хомутово Иркутского района поступило спасателям от очевидца утром 1 января. Дом был полностью охвачен огнем. К месту возгорания направили дополнительные силы из Иркутска. Спустя час пожар был локализован на площади 216 квадратных метров. В ГУ МЧС информировали об одном погибшем и четырех пропавших без вести.
"В результате пожара погибли три женщины, мужчина и 11-летний ребёнок. Хозяин дома с травмами госпитализирован в городскую больницу. По данному факту следственными органами СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления ... причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", - информирует следствие.
Отмечается, что на месте происшествия работают следователи СК и криминалисты, выясняются все обстоятельства произошедшего.
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ПроисшествияИркутская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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