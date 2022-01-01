https://ria.ru/20220101/pozhar-1766355192.html

При пожаре в селе под Иркутском погибли пять человек

При пожаре в селе под Иркутском погибли пять человек - РИА Новости, 01.01.2022

При пожаре в селе под Иркутском погибли пять человек

Число погибших при пожаре в частном доме в селе Хомутово под Иркутском выросло до пяти, включая ребенка, заведено уголовное дело о причинении смерти по... РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T10:51

2022-01-01T10:51

2022-01-01T12:03

происшествия

иркутская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Число погибших при пожаре в частном доме в селе Хомутово под Иркутском выросло до пяти, включая ребенка, заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщается на сайте СК РФ.По данным спасателей, сообщение о пожаре в двухэтажном частном доме в Хомутово Иркутского района поступило спасателям от очевидца утром 1 января. Дом был полностью охвачен огнем. К месту возгорания направили дополнительные силы из Иркутска. Спустя час пожар был локализован на площади 216 квадратных метров. В ГУ МЧС информировали об одном погибшем и четырех пропавших без вести."В результате пожара погибли три женщины, мужчина и 11-летний ребёнок. Хозяин дома с травмами госпитализирован в городскую больницу. По данному факту следственными органами СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления ... причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", - информирует следствие.Отмечается, что на месте происшествия работают следователи СК и криминалисты, выясняются все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20211230/shkola-1766241819.html

иркутская область

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происшествия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф)