10:51 01.01.2022 (обновлено: 12:03 01.01.2022)
При пожаре в селе под Иркутском погибли пять человек
При пожаре в селе под Иркутском погибли четверо взрослых и ребенок
© Фото : ГУ МЧС России по Иркутской областиПожар в частном доме в поселке Хомутово Иркутской области
Пожар в частном доме в поселке Хомутово Иркутской области
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Число погибших при пожаре в частном доме в селе Хомутово под Иркутском выросло до пяти, включая ребенка, заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщается на сайте СК РФ.
По данным спасателей, сообщение о пожаре в двухэтажном частном доме в Хомутово Иркутского района поступило спасателям от очевидца утром 1 января. Дом был полностью охвачен огнем. К месту возгорания направили дополнительные силы из Иркутска. Спустя час пожар был локализован на площади 216 квадратных метров. В ГУ МЧС информировали об одном погибшем и четырех пропавших без вести.
"В результате пожара погибли три женщины, мужчина и 11-летний ребёнок. Хозяин дома с травмами госпитализирован в городскую больницу. По данному факту следственными органами СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления ... причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", - информирует следствие.
Отмечается, что на месте происшествия работают следователи СК и криминалисты, выясняются все обстоятельства произошедшего.
30 декабря 2021, 21:23СК подключился к проверке пожара в саратовской школе, где учился Табаков