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Монах рассказал об отношении верующих к подаркам по восточному календарю

Монах рассказал об отношении верующих к подаркам по восточному календарю - РИА Новости, 01.01.2022

Монах рассказал об отношении верующих к подаркам по восточному календарю

Мода дарить на новый год подарки, связанные с животным-покровителем года по восточному календарю, связана с недостатком интеллектуальной и духовной жизни, но... РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T11:00

2022-01-01T11:00

2022-01-01T11:00

религия

китай

русская православная церковь

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Мода дарить на новый год подарки, связанные с животным-покровителем года по восточному календарю, связана с недостатком интеллектуальной и духовной жизни, но верующим не стоит на них обижаться, считает председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш).“Когда кто-то из людей верующих, сознательных, начинает с этим сталкиваться, когда ему дарят змею, или скорпиона, или еще что-то - некоторые приходят в раж, в возбуждение. Этого не нужно: на личном уровне нужно к этому совершенно относиться спокойно. Здесь две стороны: с одной стороны, понимание самому, что это такое, а с другой стороны - личное измерение: уважение к людям, вежливость, доброжелательность, снисхождение”, - сказал он.По восточному календарю 2022 год пройдет под знаком водяного черного (или голубого) тигра. Тем не менее, среди верующих людей, отметил иеромонах, следования его традициям он не встречал.“Китай здесь совершенно ни при чем - это очередная мода. Мода имеет свои достаточно простые и очевидные закономерности: когда у людей нет реальных жизненных проблем, задач, дел интеллектуальных и эмоциональных... Она распространяется, у нее свои законы. Теперь - китайские истории: людям нечем загрузить свой интеллект, свою душу, и они принимают всё, что угодно”, - заключил он.

https://ria.ru/20211230/prazdnik-1766040814.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, русская православная церковь