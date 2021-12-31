https://ria.ru/20211231/vystavka-1766322410.html

CGTN и "Россия сегодня" запускают выставку "Зимняя Олимпиада глазами детей"

CGTN и "Россия сегодня" запускают выставку "Зимняя Олимпиада глазами детей" - РИА Новости, 31.12.2021

CGTN и "Россия сегодня" запускают выставку "Зимняя Олимпиада глазами детей"

CGTN на русском и Международное информационное агентство "Россия сегодня" объявляют о начале китайско-российской художественной онлайн-выставки "Зимняя... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T18:45

2021-12-31T18:45

2021-12-31T18:45

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МОСКВА, 31 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". CGTN на русском и Международное информационное агентство "Россия сегодня" объявляют о начале китайско-российской художественной онлайн-выставки "Зимняя Олимпиада глазами детей".Если тебе не больше 15 лет, если ты любишь рисовать – добро пожаловать к нам! Прояви воображение и нарисуй зимнюю Олимпиаду в Пекине такой, какой ты её видишь!Уже совсем скоро начнутся зимние Олимпийские игры в китайской столице. CGTN на русском и медиагруппа "Россия сегодня" организуют совместную художественную онлайн-выставку "Зимняя Олимпиада глазами детей", чтобы, сохраняя олимпийский дух, достойно встретить белую Олимпиаду и пожелать ей грандиозного успеха. Онлайн-выставка официально пройдет с 31 декабря 2021 г. по 20 января 2022 г. на сайте.Творческие работы китайских и российских детей и подростков не старше 15 лет принимаются в формате изображения JPG для онлайновой демонстрации. Художественная работа может быть выполнена в любой технике: гохуа, акварель, акрил, масло, карандаш и др.Это мероприятие пройдет также при поддержке Китайского культурного центра в Москве и Российского культурного центра в Пекине. А XXIV зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. В Играх будут задействованы три соревновательных центра: Пекин, Яньцин, Чжанцзякоу.

https://rsport.ria.ru/20211230/medvedeva-1766144213.html

https://ria.ru/20211124/smi-1760605270.html

чжанцзякоу

китай

пекин

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

олимпийские игры, чжанцзякоу, китай, пекин, москва, россия