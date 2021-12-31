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Антонов: Россия ответит на военные угрозы Запада созданием "уязвимостей"

Антонов: Россия ответит на военные угрозы Запада созданием "уязвимостей" - РИА Новости, 31.12.2021

Антонов: Россия ответит на военные угрозы Запада созданием "уязвимостей"

Продолжение Западом курса на создание военных угроз России вызовет ответную реакцию в виде создания "уязвимостей" для него, предупредил посол в США Анатолий... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T01:10

2021-12-31T01:10

2021-12-31T01:36

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ВАШИНГТОН, 31 дек - РИА Новости. Продолжение Западом курса на создание военных угроз России вызовет ответную реакцию в виде создания "уязвимостей" для него, предупредил посол в США Анатолий Антонов.Дипломат назвал "военное освоение Украины государствами-участниками НАТО" "экзистенциальной угрозой" для РоссииКак заявил Антонов, политика США по отношению к России напоминает "сжимание пружины". "Либо она ломается, либо выстреливает в обратную сторону. Что нам делать в этих условиях? Не обращать внимания? Отводить войска вглубь России за Урал?" - задал он вопрос.Посол также назвал утверждения со стороны стран НАТО о якобы имеющей место "российской агрессии" против Грузии и Украины вполне предсказуемыми. "Наши действия нанесли удар по планам дальнейшего продвижения к границам России", - пояснил он.Антонов отметил, что "вползание" НАТО на Украину резко увеличивает угрозы для безопасности России, так как создает перспективу размещения в этой стране ракетных комплексов с минимальным подлетным временем и "других дестабилизирующих вооружений".НАТО и России необходимы срочные действия по нормализации ситуации в сфере безопасности, выразил уверенность дипломат. "Принцип равной и неделимой безопасности должен быть восстановлен. Он означает, что ни одно государство не вправе укреплять свою безопасность за счет безопасности других. При наличии политической воли это можно легко сделать через выработку серьезных долгосрочных правовых гарантий безопасности", - подчеркнул он.Россия, по словам Антонова, хочет быть уверенной в завтрашнем дне и поэтому нуждается в обязательствах со стороны США и других стран НАТО не размещать угрожающие ей вооружения на территории граничащих с ней стран."Российские проекты соглашений по гарантиям безопасности обнародованы. Сделано это было во избежание недобросовестных спекуляций. Они не ущемляют безопасности США и их натовских союзников. Наоборот, создают условия для разрядки напряженности в Европе, возрождения доверия и активизации взаимодействия в целях решения глобальных вызовов, таких как борьба с пандемией, нераспространение ОМУ и средств его доставки, восстановление национальных экономик, урегулирование серьезных проблем в рамках климатического досье", - заявил посол.Антонов констатировал, что европейская безопасность находится на распутье, а дальнейшее развитие событий зависит от готовности Запада к диалогу. "Попытки "темнить" с целью замотать переговорный процесс контрпродуктивны", - заключил он.Москва в середине декабря опубликовала проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счет бывших республик СССР.Переговоры с США по гарантиям безопасности пройдут 10 января, консультации с НАТО — 12 января, а на 13 января запланирована встреча представителей Москвы и ОБСЕ.

https://ria.ru/20211231/razgovor-1766251321.html

https://ria.ru/20211229/rasshirenie-1765930016.html

https://ria.ru/20211229/rudenko-1766003575.html

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в мире, сша, россия, анатолий антонов, нато