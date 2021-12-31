Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211231/uyazvimosti-1766252685.html
Антонов: Россия ответит на военные угрозы Запада созданием "уязвимостей"
Антонов: Россия ответит на военные угрозы Запада созданием "уязвимостей" - РИА Новости, 31.12.2021
Антонов: Россия ответит на военные угрозы Запада созданием "уязвимостей"
Продолжение Западом курса на создание военных угроз России вызовет ответную реакцию в виде создания "уязвимостей" для него, предупредил посол в США Анатолий... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T01:10
2021-12-31T01:36
в мире
сша
россия
анатолий антонов
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602785217_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_f2b24bf23929a0f6303066ca4c55c496.jpg
ВАШИНГТОН, 31 дек - РИА Новости. Продолжение Западом курса на создание военных угроз России вызовет ответную реакцию в виде создания "уязвимостей" для него, предупредил посол в США Анатолий Антонов.Дипломат назвал "военное освоение Украины государствами-участниками НАТО" "экзистенциальной угрозой" для РоссииКак заявил Антонов, политика США по отношению к России напоминает "сжимание пружины". "Либо она ломается, либо выстреливает в обратную сторону. Что нам делать в этих условиях? Не обращать внимания? Отводить войска вглубь России за Урал?" - задал он вопрос.Посол также назвал утверждения со стороны стран НАТО о якобы имеющей место "российской агрессии" против Грузии и Украины вполне предсказуемыми. "Наши действия нанесли удар по планам дальнейшего продвижения к границам России", - пояснил он.Антонов отметил, что "вползание" НАТО на Украину резко увеличивает угрозы для безопасности России, так как создает перспективу размещения в этой стране ракетных комплексов с минимальным подлетным временем и "других дестабилизирующих вооружений".НАТО и России необходимы срочные действия по нормализации ситуации в сфере безопасности, выразил уверенность дипломат. "Принцип равной и неделимой безопасности должен быть восстановлен. Он означает, что ни одно государство не вправе укреплять свою безопасность за счет безопасности других. При наличии политической воли это можно легко сделать через выработку серьезных долгосрочных правовых гарантий безопасности", - подчеркнул он.Россия, по словам Антонова, хочет быть уверенной в завтрашнем дне и поэтому нуждается в обязательствах со стороны США и других стран НАТО не размещать угрожающие ей вооружения на территории граничащих с ней стран."Российские проекты соглашений по гарантиям безопасности обнародованы. Сделано это было во избежание недобросовестных спекуляций. Они не ущемляют безопасности США и их натовских союзников. Наоборот, создают условия для разрядки напряженности в Европе, возрождения доверия и активизации взаимодействия в целях решения глобальных вызовов, таких как борьба с пандемией, нераспространение ОМУ и средств его доставки, восстановление национальных экономик, урегулирование серьезных проблем в рамках климатического досье", - заявил посол.Антонов констатировал, что европейская безопасность находится на распутье, а дальнейшее развитие событий зависит от готовности Запада к диалогу. "Попытки "темнить" с целью замотать переговорный процесс контрпродуктивны", - заключил он.Москва в середине декабря опубликовала проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счет бывших республик СССР.Переговоры с США по гарантиям безопасности пройдут 10 января, консультации с НАТО — 12 января, а на 13 января запланирована встреча представителей Москвы и ОБСЕ.
https://ria.ru/20211231/razgovor-1766251321.html
https://ria.ru/20211229/rasshirenie-1765930016.html
https://ria.ru/20211229/rudenko-1766003575.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602785217_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_5a1ba4540ead20dd6884ee4ed4d63ba4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, анатолий антонов, нато
01:10 31.12.2021 (обновлено: 01:36 31.12.2021)
 
Антонов: Россия ответит на военные угрозы Запада созданием "уязвимостей"

Посол в США Антонов: Россия ответит на военные угрозы Запада созданием "уязвимостей"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 31 дек - РИА Новости. Продолжение Западом курса на создание военных угроз России вызовет ответную реакцию в виде создания "уязвимостей" для него, предупредил посол в США Анатолий Антонов.
"Ни у кого не должно быть сомнений в нашей решимости защищать свою безопасность. Всему есть предел. Если наши партнеры продолжат формировать военно-стратегические реалии, угрожающие существованию нашей страны, то мы будем вынуждены создавать аналогичные уязвимости для них. Мы подошли к той точке, когда отступать некуда", - говорится в статье Антонова для издания Foreign Policy.
Дипломат назвал "военное освоение Украины государствами-участниками НАТО" "экзистенциальной угрозой" для России
Как заявил Антонов, политика США по отношению к России напоминает "сжимание пружины". "Либо она ломается, либо выстреливает в обратную сторону. Что нам делать в этих условиях? Не обращать внимания? Отводить войска вглубь России за Урал?" - задал он вопрос.
Посол также назвал утверждения со стороны стран НАТО о якобы имеющей место "российской агрессии" против Грузии и Украины вполне предсказуемыми. "Наши действия нанесли удар по планам дальнейшего продвижения к границам России", - пояснил он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
00:35
Путин и Байден провели телефонный разговор
Антонов отметил, что "вползание" НАТО на Украину резко увеличивает угрозы для безопасности России, так как создает перспективу размещения в этой стране ракетных комплексов с минимальным подлетным временем и "других дестабилизирующих вооружений".
НАТО и России необходимы срочные действия по нормализации ситуации в сфере безопасности, выразил уверенность дипломат. "Принцип равной и неделимой безопасности должен быть восстановлен. Он означает, что ни одно государство не вправе укреплять свою безопасность за счет безопасности других. При наличии политической воли это можно легко сделать через выработку серьезных долгосрочных правовых гарантий безопасности", - подчеркнул он.
Россия, по словам Антонова, хочет быть уверенной в завтрашнем дне и поэтому нуждается в обязательствах со стороны США и других стран НАТО не размещать угрожающие ей вооружения на территории граничащих с ней стран.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
29 декабря, 06:15
Боррель назвал требование прекратить расширение НАТО на восток неприемлемым
"Российские проекты соглашений по гарантиям безопасности обнародованы. Сделано это было во избежание недобросовестных спекуляций. Они не ущемляют безопасности США и их натовских союзников. Наоборот, создают условия для разрядки напряженности в Европе, возрождения доверия и активизации взаимодействия в целях решения глобальных вызовов, таких как борьба с пандемией, нераспространение ОМУ и средств его доставки, восстановление национальных экономик, урегулирование серьезных проблем в рамках климатического досье", - заявил посол.
Антонов констатировал, что европейская безопасность находится на распутье, а дальнейшее развитие событий зависит от готовности Запада к диалогу. "Попытки "темнить" с целью замотать переговорный процесс контрпродуктивны", - заключил он.
Москва в середине декабря опубликовала проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счет бывших республик СССР.
Переговоры с США по гарантиям безопасности пройдут 10 января, консультации с НАТО — 12 января, а на 13 января запланирована встреча представителей Москвы и ОБСЕ.
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
29 декабря, 15:00
Андрей Руденко: вступление Грузии в НАТО – "красная линия" для России
 
В миреСШАРоссияАнатолий АнтоновНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:10Ушаков: следующий контакт Путина и Байдена пока сложно прогнозировать
02:10Как сделать оливье дешевле без потери вкуса
02:08В США заявили, что будут отслеживать перемещение российских войск у границ
02:03Байден предупредил Путина о помощи Украине в случае эскалации
02:01Ушаков заявил, что в США понимают озабоченность России
01:59Байден призвал Путина снизить напряженность вокруг Украины
01:57Путин: Россия в вопросах своей безопасности будет вести себя как США
01:54Ушаков: Путин назвал ошибкой возможность введения санкций против России
01:51Ушаков: Байден подчеркивал, что ядерную войну нельзя начинать
01:47Ушаков: переговоры Путина и Байдена могут привести к нормализации отношений
01:42Байден: ударных наступательных вооружений США на Украине не будет
01:40"Важное действо": в Кремле раскрыли содержание разговора Путина с Байденом
01:22Джабаров прокомментировал разговор Путина и Байдена
01:19Назван легкий способ определить рак
01:17Какие продукты новогоднего стола самые вредные и чем их можно заменить
01:10Антонов: Россия ответит на военные угрозы Запада созданием "уязвимостей"
00:54Пушков выступил с предупреждением для Польши из-за Украины
00:46Переговоры Путина и Байдена завершились, подтвердил Песков
00:35Путин и Байден провели телефонный разговор
00:24Московское метро и МЦК будут работать всю новогоднюю ночь
Лента новостейМолния
Ушаков: следующий контакт Путина и Байдена пока сложно прогнозироватьКак сделать оливье дешевле без потери вкусаВ США заявили, что будут отслеживать перемещение российских войск у границБайден предупредил Путина о помощи Украине в случае эскалацииУшаков заявил, что в США понимают озабоченность РоссииБайден призвал Путина снизить напряженность вокруг УкраиныПутин: Россия в вопросах своей безопасности будет вести себя как СШАУшаков: Путин назвал ошибкой возможность введения санкций против РоссииУшаков: Байден подчеркивал, что ядерную войну нельзя начинатьУшаков: переговоры Путина и Байдена могут привести к нормализации отношенийБайден: ударных наступательных вооружений США на Украине не будет"Важное действо": в Кремле раскрыли содержание разговора Путина с БайденомДжабаров прокомментировал разговор Путина и БайденаНазван легкий способ определить ракКакие продукты новогоднего стола самые вредные и чем их можно заменитьАнтонов: Россия ответит на военные угрозы Запада созданием "уязвимостей"Пушков выступил с предупреждением для Польши из-за УкраиныПереговоры Путина и Байдена завершились, подтвердил ПесковПутин и Байден провели телефонный разговорМосковское метро и МЦК будут работать всю новогоднюю ночь