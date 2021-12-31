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Можно ли сочетать спиртное с лекарством
Бокал шампанского: врач объяснил, можно ли сочетать спиртное с лекарством - РИА Новости, 31.12.2021
Можно ли сочетать спиртное с лекарством
Некоторым россиянам лучше отказаться от традиции встречать Новый год с бокалом игристого вина в руке. Кому рекомендуется провести праздник без алкоголя,... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T04:13
2021-12-31T04:57
общество
здоровье - общество
новый год
владислав жемчугов
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Некоторым россиянам лучше отказаться от традиции встречать Новый год с бокалом игристого вина в руке. Кому рекомендуется провести праздник без алкоголя, рассказал в интервью радио Sputnik иммунолог Владислав Жемчугов.Поднять бокал шампанского под бой курантов – от этого ритуала сложно отказаться даже тем, кто обычно алкоголь не употребляет. Казалось бы, нет ничего страшного в символическом количестве спиртного, выпитом за праздничным столом. Но если человек постоянно принимает какое-либо лекарство, даже один бокал вина может причинить серьезный вред его организму, предупредил доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов.Впрочем, даже если в инструкции не указано, что лекарство нельзя сочетать с алкоголем, человеку следует самому проявить осторожность, продолжил врач."Может быть такая вещь, как идиосинкразия – это повышенная индивидуальная чувствительность к чему-то. Она может возникнуть к сочетанию алкоголя и лекарства. Это всегда эксперимент", – отметил Жемчугов.Случаи из врачебной практики показывают, насколько опасны "эксперименты", связанные с употреблением спиртных напитков на фоне приема лекарственных препаратов."Я в своей жизни видел один раз пациента, который выпил анальгин, казалось бы, простейшее лекарство, и запил портвейном – тем, что было под рукой. И у него слезла кожа со всего тела. Это называется синдром Лайелла, редчайшая вещь, когда начинается аллергическая реакция под кожей, все "вскипает", кожа слезает. Если хотите запить таблетку алкоголем, представьте себе эту картину. Не стоит на себе подобные эксперименты проводить", – подчеркнул Жемчугов.По его словам, лишь через несколько дней после того, как курс лечения завершится, можно позволить себе выпить бокал вина."Все зависит от лекарства и от того, как долго оно остается в организме. Думаю, недели достаточно, может быть, даже трех дней. Можно прочитать в инструкции, там всегда указано, где перерабатывается это лекарство и сколько дней оно выводится из организма. Если увидели, что через три дня, на четвертый можете отпраздновать, но не советую. На мой взгляд, лучше поставить на стол бутылку безалкогольного вина – там под вакуумом удаляется лишний спирт, остается лишь 1%, чтобы не нарушать вкус", – сказал Владислав Жемчугов в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20211231/produkty-1766251999.html
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общество, здоровье - общество, новый год, владислав жемчугов
04:13 31.12.2021 (обновлено: 04:57 31.12.2021)
 
Бокал шампанского: врач объяснил, можно ли сочетать спиртное с лекарством

Врач Жемчугов предупредил об опасности сочетания спиртного с регулярным приемом лекарств

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкШампанское на новогоднем столе
Шампанское на новогоднем столе - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Шампанское на новогоднем столе
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Некоторым россиянам лучше отказаться от традиции встречать Новый год с бокалом игристого вина в руке. Кому рекомендуется провести праздник без алкоголя, рассказал в интервью радио Sputnik иммунолог Владислав Жемчугов.
Поднять бокал шампанского под бой курантов – от этого ритуала сложно отказаться даже тем, кто обычно алкоголь не употребляет. Казалось бы, нет ничего страшного в символическом количестве спиртного, выпитом за праздничным столом. Но если человек постоянно принимает какое-либо лекарство, даже один бокал вина может причинить серьезный вред его организму, предупредил доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов.
"У каждого лекарства есть инструкция по применению, и там написано, что с чем сочетается. Поэтому в каждом конкретном случае надо читать инструкцию и уточнить этот момент (сочетание лекарства со спиртным, – ред.) у доктора, который назначал препарат", – посоветовал он.
Впрочем, даже если в инструкции не указано, что лекарство нельзя сочетать с алкоголем, человеку следует самому проявить осторожность, продолжил врач.
"Может быть такая вещь, как идиосинкразия – это повышенная индивидуальная чувствительность к чему-то. Она может возникнуть к сочетанию алкоголя и лекарства. Это всегда эксперимент", – отметил Жемчугов.
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Случаи из врачебной практики показывают, насколько опасны "эксперименты", связанные с употреблением спиртных напитков на фоне приема лекарственных препаратов.
"Я в своей жизни видел один раз пациента, который выпил анальгин, казалось бы, простейшее лекарство, и запил портвейном – тем, что было под рукой. И у него слезла кожа со всего тела. Это называется синдром Лайелла, редчайшая вещь, когда начинается аллергическая реакция под кожей, все "вскипает", кожа слезает. Если хотите запить таблетку алкоголем, представьте себе эту картину. Не стоит на себе подобные эксперименты проводить", – подчеркнул Жемчугов.
По его словам, лишь через несколько дней после того, как курс лечения завершится, можно позволить себе выпить бокал вина.
"Все зависит от лекарства и от того, как долго оно остается в организме. Думаю, недели достаточно, может быть, даже трех дней. Можно прочитать в инструкции, там всегда указано, где перерабатывается это лекарство и сколько дней оно выводится из организма. Если увидели, что через три дня, на четвертый можете отпраздновать, но не советую. На мой взгляд, лучше поставить на стол бутылку безалкогольного вина – там под вакуумом удаляется лишний спирт, остается лишь 1%, чтобы не нарушать вкус", – сказал Владислав Жемчугов в интервью радио Sputnik.
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