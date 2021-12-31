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Наука
https://ria.ru/20211231/rakety-1766321803.html
Рогозин заявил о планах запуска по 50-75 ракет в год через несколько лет
Рогозин заявил о планах запуска по 50-75 ракет в год через несколько лет - РИА Новости, 31.12.2021
Рогозин заявил о планах запуска по 50-75 ракет в год через несколько лет
Россия будет запускать по 50-75 ракет ежегодно, когда начнется активный этап разворачивания орбитальной многоспутниковой группировки "Сфера", заявил гендиректор РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T18:37
2021-12-31T18:39
наука
дмитрий рогозин
роскосмос
космос - риа наука
oneweb
россия
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Россия будет запускать по 50-75 ракет ежегодно, когда начнется активный этап разворачивания орбитальной многоспутниковой группировки "Сфера", заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Конечно, надо быть готовым к тому, чтобы в 2-3 раза увеличить количество этих пусков, когда мы начнем разворачивать многоспутниковую орбитальную группировку", - сказал Рогозин, поздравляя российских космонавтов Антона Шкаплерова и Петра Дуброва, находящихся сейчас на МКС.Видеоролик поздравления выложила пресс-служба "Роскосмоса".Рогозин рассказал, что в 2021 году Россия запустила 25 ракет, вернувшись таким образом к количеству пусков 2019 года. В 2020 году из-за пандемии было запущено всего 17 ракет.Он уточнил, что по прогнозам экспертов в 2025-2026 годах в мире начнется "пусковой бум". При этом Россия будет к нему готова, заверил Рогозин.Кроме того, сейчас у российских ракетчиков есть все компетенции, чтобы выводить на орбиту по несколько десятков аппаратов за один пуск. Рогозин рассказал, что они "натренировались" на пусках спутников связи британской компании OneWeb.В 2022 году проект создания многоспутниковой орбитальной группировки "Сфера", который в течение трех лет несколько раз отправляли на согласование в правительство, наконец получил финансирование. Всего на орбиту будут выведены около 380 спутников. В систему войдут семь аппаратов "Экспресс", четыре "Экспресс-РВ", 12 спутников "Скиф" для широкополосного доступа в интернет и 264 спутника "Марафон" для интернета вещей. Также в "Сферу" войдут два спутника связи "Ямал", три спутника ДЗЗ "Смотр", 84 аппарата оптического наблюдения "Беркут-О" и "Беркут-ВД" и 12 радиолокационных "Беркут-X" и "Беркут-XLP".Как ожидается, "Сфера" станет российским конкурентом зарубежным системам Starlink и OneWeb.Исполнительный директор "Роскосмоса" Александр Блошенко сообщил, что финансирование проекта распланировано на 2022-2024 годы, ежегодно будет выделяться по 7 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20211231/roskosmos-1766321673.html
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дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука, oneweb, россия
18:37 31.12.2021 (обновлено: 18:39 31.12.2021)
 
Рогозин заявил о планах запуска по 50-75 ракет в год через несколько лет

Глава "Роскосмоса" Рогозин: Россия будет запускать до 75 ракет в год через несколько лет

© Фото : РоскосмосГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© Фото : Роскосмос
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Россия будет запускать по 50-75 ракет ежегодно, когда начнется активный этап разворачивания орбитальной многоспутниковой группировки "Сфера", заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Конечно, надо быть готовым к тому, чтобы в 2-3 раза увеличить количество этих пусков, когда мы начнем разворачивать многоспутниковую орбитальную группировку", - сказал Рогозин, поздравляя российских космонавтов Антона Шкаплерова и Петра Дуброва, находящихся сейчас на МКС.
Видеоролик поздравления выложила пресс-служба "Роскосмоса".
Рогозин рассказал, что в 2021 году Россия запустила 25 ракет, вернувшись таким образом к количеству пусков 2019 года. В 2020 году из-за пандемии было запущено всего 17 ракет.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин в командном пункте обслуживания стартового комплекса РН Союз-2 на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
18:36
В "Роскосмосе" знают, как сотворить "инженерное чудо", заявил Рогозин
Он уточнил, что по прогнозам экспертов в 2025-2026 годах в мире начнется "пусковой бум". При этом Россия будет к нему готова, заверил Рогозин.
Кроме того, сейчас у российских ракетчиков есть все компетенции, чтобы выводить на орбиту по несколько десятков аппаратов за один пуск. Рогозин рассказал, что они "натренировались" на пусках спутников связи британской компании OneWeb.
В 2022 году проект создания многоспутниковой орбитальной группировки "Сфера", который в течение трех лет несколько раз отправляли на согласование в правительство, наконец получил финансирование. Всего на орбиту будут выведены около 380 спутников. В систему войдут семь аппаратов "Экспресс", четыре "Экспресс-РВ", 12 спутников "Скиф" для широкополосного доступа в интернет и 264 спутника "Марафон" для интернета вещей. Также в "Сферу" войдут два спутника связи "Ямал", три спутника ДЗЗ "Смотр", 84 аппарата оптического наблюдения "Беркут-О" и "Беркут-ВД" и 12 радиолокационных "Беркут-X" и "Беркут-XLP".
Как ожидается, "Сфера" станет российским конкурентом зарубежным системам Starlink и OneWeb.
Исполнительный директор "Роскосмоса" Александр Блошенко сообщил, что финансирование проекта распланировано на 2022-2024 годы, ежегодно будет выделяться по 7 миллиардов рублей.
Члены основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию актриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров и режиссер Клим Шипенко перед стартом космического корабля Союз МС-19 - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
22 декабря, 11:37Наука
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