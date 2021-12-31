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Религия
https://ria.ru/20211231/prazdnik-1766169574.html
Священник посоветовал не устраивать "флешмоб благочестия" в Новый год
Священник посоветовал не устраивать "флешмоб благочестия" в Новый год - РИА Новости, 31.12.2021
Священник посоветовал не устраивать "флешмоб благочестия" в Новый год
Верующие должны сами определить, какой пост идет им на пользу и следовать ему, также не стоит устраивать "флешмоб благочестия", приходя в гости к не постящимся... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T08:00
2021-12-31T08:00
религия
русская православная церковь
рождество христово
нахабино
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МОСКВА, 31 декабря – РИА Новости. Верующие должны сами определить, какой пост идет им на пользу и следовать ему, также не стоит устраивать "флешмоб благочестия", приходя в гости к не постящимся и отказываться от угощений,рассказал РИА Новости популярный блогер, а также настоятель храма Георгия Победоносца в Нахабино священник Павел Островский.Новый год попадает на время Рождественского поста в Русской православной церкви, который начался 28 ноября. Он еще называется Филлипов, по имени апостола, память которого празднуется 27 ноября. Это один из четырех многодневных постов, он продлиться до 6 января включительно, а 7 января православные верующие встретят Рождество Христово. В этот пост священники рекомендуют мирянам не есть мясо, яйца, молоко и молочные продукты. Также в пост рекомендуется освободить время для духовной жизни, меньше грешить, делать больше хорошего для ближних."Если вы приезжаете в гости к неверующей семье, не стоит устраивать флешмоб благочестия, говорить: "уберите всю еду, потому что я пощусь". Здесь любовь и снисхождение к ближнему должны быть выше поста. Никто вас не осудит, если вы съедите то, что вам положат в тарелку. Если вы будете следить за своей совестью, она вам подскажет, где вы едите определенные продукты из любви, а где из чревоугодия", - сказал Островский.Говоря о строгости соблюдения поста, священник напомнил, что "у каждого своя мера". "Кто-то постится строго и это получается, приносит пользу, у кого-то не получается поститься строго - лишь бы была польза! Нужно помнить слова Христа, что все познается по плодам. Пусть человек смотрит, какой пост принесет ему добрые плоды", - призвал священник.Он также подчеркнул, что вне зависимости от меры поста, даты и повода верующим следует исключить пьянство.
https://ria.ru/20211230/prazdnik-1766040814.html
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русская православная церковь, рождество христово, нахабино
08:00 31.12.2021
 

Священник посоветовал не устраивать "флешмоб благочестия" в Новый год

CC BY 2.0 / Alexander Baxevanis / Christmas Eve TableНовогодний стол
Новогодний стол - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
CC BY 2.0 / Alexander Baxevanis / Christmas Eve Table
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 декабря – РИА Новости. Верующие должны сами определить, какой пост идет им на пользу и следовать ему, также не стоит устраивать "флешмоб благочестия", приходя в гости к не постящимся и отказываться от угощений,
рассказал РИА Новости популярный блогер, а также настоятель храма Георгия Победоносца в Нахабино священник Павел Островский.
Праздничное украшение Москвы к Новому году - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
Вчера, 11:00Религия
Священник опроверг мнение о том, что христианам не нужно отмечать Новый год
Новый год попадает на время Рождественского поста в Русской православной церкви, который начался 28 ноября. Он еще называется Филлипов, по имени апостола, память которого празднуется 27 ноября. Это один из четырех многодневных постов, он продлиться до 6 января включительно, а 7 января православные верующие встретят Рождество Христово. В этот пост священники рекомендуют мирянам не есть мясо, яйца, молоко и молочные продукты. Также в пост рекомендуется освободить время для духовной жизни, меньше грешить, делать больше хорошего для ближних.
"Если вы приезжаете в гости к неверующей семье, не стоит устраивать флешмоб благочестия, говорить: "уберите всю еду, потому что я пощусь". Здесь любовь и снисхождение к ближнему должны быть выше поста. Никто вас не осудит, если вы съедите то, что вам положат в тарелку. Если вы будете следить за своей совестью, она вам подскажет, где вы едите определенные продукты из любви, а где из чревоугодия", - сказал Островский.
Говоря о строгости соблюдения поста, священник напомнил, что "у каждого своя мера". "Кто-то постится строго и это получается, приносит пользу, у кого-то не получается поститься строго - лишь бы была польза! Нужно помнить слова Христа, что все познается по плодам. Пусть человек смотрит, какой пост принесет ему добрые плоды", - призвал священник.
Он также подчеркнул, что вне зависимости от меры поста, даты и повода верующим следует исключить пьянство.
С Новым годом! Москва, 1939 год. - РИА Новости, 1920, 13.01.2020
13 января 2020, 16:47Религия
В РПЦ рассказали, как отметить старый Новый год
 
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