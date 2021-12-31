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Новый год — 2022
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Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам
Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам - РИА Новости, 01.01.2022
Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам
Владимир Путин в новогоднем обращении заявил, что страна столкнулась с вызовами, но россияне научились с ними бороться. РИА Новости, 01.01.2022
2021-12-31T14:59
2022-01-01T00:33
общество
владимир путин
новый год — 2022
россия
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Владимир Путин в новогоднем обращении заявил, что страна столкнулась с вызовами, но россияне научились с ними бороться.Первыми праздничное послание президента увидели жители Камчатки, где новый год уже наступил."Всех нас объединяют сейчас надежды на предстоящие добрые перемены, но мы понимаем, что их невозможно оторвать, отделить от событий уходящего года", — добавил Путин.Он подчеркнул, что Россия столкнулась с колоссальными вызовами."Но (мы. — Прим. ред.) научились жить в таких жестких условиях, решать сложные задачи. И смогли это сделать благодаря нашей солидарности", — отметил президент.Главное пожелание на 2022 год — крепкого здоровья, к которому, по словам Путина, приложатся успехи в разных областях. "Искренне поздравляю вас. Главное пожелание всем — конечно же, крепкого здоровья, а к нему, уверен, приложатся успехи в работе и учебе, в творчестве и любимом деле. Пусть в каждом доме будет как можно больше радостных событий. Пусть чаще появляются новые семьи, рождаются дети. Пусть они вырастут здоровыми, умными, честными и свободными. Пусть любовь будет в каждом сердце и вдохновляет всех нас на достижения поставленных целей и покорение самых больших высот ради своих любимых и ради нашей единственной великой Родины", — сказал российский лидер.Как отметил глава государства, цель властей — улучшение жизни россиян."Главная цель — повышение благосостояния и качества жизни людей. Решение именно этих задач сделает Россию еще более сильной. Только вместе мы сможем обеспечить дальнейшее развитие и процветание нашей Родины", — напомнил он.По словам Путина, экономику удалось восстановить в короткие сроки и сейчас Россия по многим позициям выходит на реализацию стратегических задач развития. В то же время неразрешенных проблем остается много, но в целом страна прошла этот год достойно.Он выразил слова поддержки тем, кто потерял близких из-за пандемии COVID-19, и отдельно поздравил всех, кто 31 декабря находится "на боевом посту": военных, медиков, водителей.
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"Россию нельзя победить": самые яркие цитаты пресс-конференции Владимира Путина
Самые яркие цитаты пресс-конференции Владимира Путина
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общество, владимир путин, россия
14:59 31.12.2021 (обновлено: 00:33 01.01.2022)
 
Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам

Президент Путин в новогоднем обращении к россиянам: мы научились бороться с вызовами

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время новогоднего обращения к россиянам
Президент России Владимир Путин во время новогоднего обращения к россиянам - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Владимир Путин в новогоднем обращении заявил, что страна столкнулась с вызовами, но россияне научились с ними бороться.

"Уважаемые граждане России, дорогие друзья! Заканчивается 2021 год, совсем скоро время перенесет нас в будущее. Да, так происходит каждый день, минуту и секунду, но этот непрерывный ход времени мы отчетливо слышим, когда встречаем новый год, ждем его, как важный жизненный рубеж", — сказал он.

Первыми праздничное послание президента увидели жители Камчатки, где новый год уже наступил.
"Всех нас объединяют сейчас надежды на предстоящие добрые перемены, но мы понимаем, что их невозможно оторвать, отделить от событий уходящего года", — добавил Путин.
Он подчеркнул, что Россия столкнулась с колоссальными вызовами.
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"Но (мы. — Прим. ред.) научились жить в таких жестких условиях, решать сложные задачи. И смогли это сделать благодаря нашей солидарности", — отметил президент.
Главное пожелание на 2022 год — крепкого здоровья, к которому, по словам Путина, приложатся успехи в разных областях.
"Искренне поздравляю вас. Главное пожелание всем — конечно же, крепкого здоровья, а к нему, уверен, приложатся успехи в работе и учебе, в творчестве и любимом деле. Пусть в каждом доме будет как можно больше радостных событий. Пусть чаще появляются новые семьи, рождаются дети. Пусть они вырастут здоровыми, умными, честными и свободными. Пусть любовь будет в каждом сердце и вдохновляет всех нас на достижения поставленных целей и покорение самых больших высот ради своих любимых и ради нашей единственной великой Родины", — сказал российский лидер.
Как отметил глава государства, цель властей — улучшение жизни россиян.
"Главная цель — повышение благосостояния и качества жизни людей. Решение именно этих задач сделает Россию еще более сильной. Только вместе мы сможем обеспечить дальнейшее развитие и процветание нашей Родины", — напомнил он.
По словам Путина, экономику удалось восстановить в короткие сроки и сейчас Россия по многим позициям выходит на реализацию стратегических задач развития. В то же время неразрешенных проблем остается много, но в целом страна прошла этот год достойно.

"Самое главное, что все трудности уходящего года мы преодолевали вместе. Защитили тех, кто оказался в сложных ситуациях. В первую очередь поддержали людей старших поколений и семьи, где растут дети — будущее России. Мы твердо и последовательно отстаивали наши национальные интересы, безопасность страны и гражданина", — подчеркнул президент.

Он выразил слова поддержки тем, кто потерял близких из-за пандемии COVID-19, и отдельно поздравил всех, кто 31 декабря находится "на боевом посту": военных, медиков, водителей.
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