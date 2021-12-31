https://ria.ru/20211231/pozdravlenie-1766303415.html

Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам

Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам - РИА Новости, 01.01.2022

Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам

Владимир Путин в новогоднем обращении заявил, что страна столкнулась с вызовами, но россияне научились с ними бороться. РИА Новости, 01.01.2022

2021-12-31T14:59

2021-12-31T14:59

2022-01-01T00:33

общество

владимир путин

новый год — 2022

россия

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Владимир Путин в новогоднем обращении заявил, что страна столкнулась с вызовами, но россияне научились с ними бороться.Первыми праздничное послание президента увидели жители Камчатки, где новый год уже наступил."Всех нас объединяют сейчас надежды на предстоящие добрые перемены, но мы понимаем, что их невозможно оторвать, отделить от событий уходящего года", — добавил Путин.Он подчеркнул, что Россия столкнулась с колоссальными вызовами."Но (мы. — Прим. ред.) научились жить в таких жестких условиях, решать сложные задачи. И смогли это сделать благодаря нашей солидарности", — отметил президент.Главное пожелание на 2022 год — крепкого здоровья, к которому, по словам Путина, приложатся успехи в разных областях. "Искренне поздравляю вас. Главное пожелание всем — конечно же, крепкого здоровья, а к нему, уверен, приложатся успехи в работе и учебе, в творчестве и любимом деле. Пусть в каждом доме будет как можно больше радостных событий. Пусть чаще появляются новые семьи, рождаются дети. Пусть они вырастут здоровыми, умными, честными и свободными. Пусть любовь будет в каждом сердце и вдохновляет всех нас на достижения поставленных целей и покорение самых больших высот ради своих любимых и ради нашей единственной великой Родины", — сказал российский лидер.Как отметил глава государства, цель властей — улучшение жизни россиян."Главная цель — повышение благосостояния и качества жизни людей. Решение именно этих задач сделает Россию еще более сильной. Только вместе мы сможем обеспечить дальнейшее развитие и процветание нашей Родины", — напомнил он.По словам Путина, экономику удалось восстановить в короткие сроки и сейчас Россия по многим позициям выходит на реализацию стратегических задач развития. В то же время неразрешенных проблем остается много, но в целом страна прошла этот год достойно.Он выразил слова поддержки тем, кто потерял близких из-за пандемии COVID-19, и отдельно поздравил всех, кто 31 декабря находится "на боевом посту": военных, медиков, водителей.

https://ria.ru/20211227/sobytiya-1765677960.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211231/mishustin-1766300975.html

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общество, владимир путин, россия