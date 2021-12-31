https://ria.ru/20211231/podderzhka-1766303890.html

Путин выразил слова поддержки всем, кто потерял близких и друзей в пандемию

Путин выразил слова поддержки всем, кто потерял близких и друзей в пандемию - РИА Новости, 31.12.2021

Путин выразил слова поддержки всем, кто потерял близких и друзей в пандемию

Президент РФ Владимир Путин выразил слова искренней поддержки всем, кто потерял близких и друзей в пандемию. РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T15:02

2021-12-31T15:02

2021-12-31T15:20

распространение коронавируса

владимир путин

здоровье - общество

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коронавирус в россии

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил слова искренней поддержки всем, кто потерял близких и друзей в пандемию."Вместе продолжали бороться с опасной эпидемией, которая охватила все континенты и пока не отступает. Коварная болезнь унесла десятки тысяч жизней. Хочу выразить слова искренней поддержки всем, кто потерял родных, близких, друзей", - сказал Путин в новогоднем обращении к россиянам.Первыми новогоднее поздравление президента увидели жители Камчатки, где уже наступил новый год.

https://ria.ru/20211231/pozdravlenie-1766303415.html

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владимир путин, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии