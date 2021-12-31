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Путин выразил слова поддержки всем, кто потерял близких и друзей в пандемию
Путин выразил слова поддержки всем, кто потерял близких и друзей в пандемию - РИА Новости, 31.12.2021
Путин выразил слова поддержки всем, кто потерял близких и друзей в пандемию
Президент РФ Владимир Путин выразил слова искренней поддержки всем, кто потерял близких и друзей в пандемию. РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T15:02
2021-12-31T15:02
2021-12-31T15:20
распространение коронавируса
владимир путин
здоровье - общество
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил слова искренней поддержки всем, кто потерял близких и друзей в пандемию."Вместе продолжали бороться с опасной эпидемией, которая охватила все континенты и пока не отступает. Коварная болезнь унесла десятки тысяч жизней. Хочу выразить слова искренней поддержки всем, кто потерял родных, близких, друзей", - сказал Путин в новогоднем обращении к россиянам.Первыми новогоднее поздравление президента увидели жители Камчатки, где уже наступил новый год.
https://ria.ru/20211231/pozdravlenie-1766303415.html
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владимир путин, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:02 31.12.2021 (обновлено: 15:20 31.12.2021)
Путин выразил слова поддержки всем, кто потерял близких и друзей в пандемию
Путин выразил слова искренней поддержки всем, кто потерял близких и друзей в пандемию