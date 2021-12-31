В Совфеде ожидают жесткой позиции России на переговорах с США
Сенатор Джабаров: Россия займет жесткую позицию на переговорах с США по безопасности
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Татьяна Захарченко. Российский президент Владимир Путин в ходе разговора с главой США Джо Байденом подтвердил жесткую позицию Москвы по теме санкций, время уступок закончилось, на переговорах в Женеве РФ также займет жесткую позицию, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Комментируя РИА Новости переговоры глав государств, Джабаров высказал мнение, что "разговор был жесткий".
По его мнению, позиция России абсолютно правильная, "время уступок закончилось".
Российский лидер сказал американскому коллеге, что пугать нас санкциями не нужно, может быть разрыв отношений, "Вашингтону следует об этом задуматься", сказал политик.
"Наш президент подтвердил, что отступать он не намерен, позади Москва", - отметил Джабаров.
Он полагает, что "старт переговоров в Женеве будет отличаться жесткой позицией Москвы".
Комментируя заявление Байдена о том, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения, парламентарий подчеркнул: "Это хорошо на словах".
По его мнению, подобные вопросы должны быть закреплены в двусторонних соглашениях России и США.