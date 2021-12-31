https://ria.ru/20211231/mks-1766322064.html

Рогозин сообщил о новых проблемах с корпусом на МКС

Рогозин сообщил о новых проблемах с корпусом на МКС - РИА Новости, 31.12.2021

Рогозин сообщил о новых проблемах с корпусом на МКС

На Международной космической станции обнаружили новые проблемы с оборудованием и корпусом, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T18:41

2021-12-31T18:41

2021-12-31T19:32

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. На Международной космической станции обнаружили новые проблемы с оборудованием и корпусом, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.Ему доложили, что космонавты представляют, как справиться с неполадками."Поздравляю вас с Новым годом! Желаю, чтобы вы вылечили те проблемы, с которыми вы столкнулись и в плане оборудования, и в плане самого корпуса", — сказал Рогозин, обращаясь к российским космонавтам Антону Шкаплерову и Петру Дуброву, которые сейчас находятся на МКС. Видеоролик поздравления опубликовала пресс-служба "Роскосмоса".В корпусе МКС ранее появлялись трещины. Небольшую утечку зафиксировали в сентябре 2019 года, а в октябре 2020-го экипаж обнаружил первую трещину в промежуточной камере модуля "Звезда". В марте 2021 года ее заделали. Как сообщали РИА Новости в "Роскосмосе", угрозы станции и экипажу не было.Впоследствии стало известно о наличии второй трещины — ее также заделали в марте. Однако утечка не прекратилась, хотя и уменьшилась. Космонавты продолжили поиск мест, откуда она происходит, и герметизацию.В январе руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев указывал, что из-за негерметичности — эквивалентной отверстию диаметром 0,2 миллиметра — давление воздуха на станции падает за сутки на 0,4 миллиметра ртутного столба. Это далеко до аварийных значений — от 0,5 миллиметра в минуту. Для компенсации утечки МКС необходимо регулярно наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы есть как на самой станции, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях. При этом люк в отсек, где обнаружили утечку, преимущественно закрыт. В нем поддерживаются давление воздуха на уровне 150-200 миллиметров ртутного столба.Россия планирует выйти из проекта Международной космической станции и приступить к строительству собственной орбитальной служебной станции. Как рассказывал вице-премьер Юрий Борисов, она должна в том числе стать перевалочным пунктом для полетов к Луне.

https://ria.ru/20211227/rogozin-1765729643.html

https://ria.ru/20210423/rogozin-1729649187.html

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общество, антон шкаплеров, роскосмос, земля, россия, петр дубров