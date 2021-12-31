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Кризис между Россией и Украиной нужно преодолеть, заявил Медведчук

Кризис между Россией и Украиной нужно преодолеть, заявил Медведчук - РИА Новости, 31.12.2021

Кризис между Россией и Украиной нужно преодолеть, заявил Медведчук

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что кризис между Украиной и РФ необходимо преодолеть. РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T21:55

2021-12-31T21:55

2021-12-31T22:03

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оппозиционная платформа - за жизнь

россия

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КИЕВ, 31 дек – РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что кризис между Украиной и РФ необходимо преодолеть."Да, у нас сегодня кризис в отношениях между Россией и Украиной как никогда, но этот кризис надо преодолеть. Потому что продление этого кризиса - это не в интересах, в первую очередь, я подчеркиваю, в первую очередь Украины и украинских граждан, и во вторую очередь - России как более мощной экономически страны", - приводит слова Медведчука телеканал "Перший Незалежний" ("Первый Независимый").Также депутат критично высказался по поводу намерения Украины вступить в НАТО."Мы не должны, нам не надо НАТО, нам не надо освоение территорий и нам не надо строить "анти-Россию". Потому что при таком количестве русскоязычного населения, при таком количестве людей, а мы уже говорили: 40% тех, кто очень хорошо относится к России, - строить "анти-Россию" - это значит насаждать вот эту межнациональную, межчеловечную рознь в украинском народе. Точно так, как и утверждать вот эту общенациональную идентичность - это все звенья одной цепи, эти звенья работают против интересов наших людей", - добавил Медведчук.

https://ria.ru/20211203/zelenskiy-1762095344.html

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в мире, украина, нато, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь, россия