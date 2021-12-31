21:55 31.12.2021 (обновлено: 22:03 31.12.2021)
Кризис между Россией и Украиной нужно преодолеть, заявил Медведчук
Глава "Оппозиционной платформы" Медведчук: кризис между Россией и Украиной надо преодолеть
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредседатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
КИЕВ, 31 дек – РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что кризис между Украиной и РФ необходимо преодолеть.
"Да, у нас сегодня кризис в отношениях между Россией и Украиной как никогда, но этот кризис надо преодолеть. Потому что продление этого кризиса - это не в интересах, в первую очередь, я подчеркиваю, в первую очередь Украины и украинских граждан, и во вторую очередь - России как более мощной экономически страны", - приводит слова Медведчука телеканал "Перший Незалежний" ("Первый Независимый").
Также депутат критично высказался по поводу намерения Украины вступить в НАТО.
"Мы не должны, нам не надо НАТО, нам не надо освоение территорий и нам не надо строить "анти-Россию". Потому что при таком количестве русскоязычного населения, при таком количестве людей, а мы уже говорили: 40% тех, кто очень хорошо относится к России, - строить "анти-Россию" - это значит насаждать вот эту межнациональную, межчеловечную рознь в украинском народе. Точно так, как и утверждать вот эту общенациональную идентичность - это все звенья одной цепи, эти звенья работают против интересов наших людей", - добавил Медведчук.
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