https://ria.ru/20211231/koronavirus-1766282043.html

В России за сутки выписали 40 692 человека после COVID-19

В России за сутки выписали 40 692 человека после COVID-19 - РИА Новости, 31.12.2021

В России за сутки выписали 40 692 человека после COVID-19

За сутки в России выписаны 40 692 человека после COVID-19, за все время выздоровели 9 463 919, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T11:39

2021-12-31T11:39

2021-12-31T11:39

распространение коронавируса

общество

иркутская область

москва

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россия

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. За сутки в России выписаны 40 692 человека после COVID-19, за все время выздоровели 9 463 919, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 40 692 человека… За весь период выписано по выздоровлении по России – 9 463 919", - говорится в сообщении.В частности, в Москве поправились после болезни 2726 пациентов, в Санкт-Петербурге – 2468, в Иркутской области – 2106.

https://ria.ru/20211231/koronavirus-1766281023.html

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