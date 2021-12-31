https://ria.ru/20211231/koronavirus-1766282043.html
В России за сутки выписали 40 692 человека после COVID-19
В России за сутки выписали 40 692 человека после COVID-19 - РИА Новости, 31.12.2021
В России за сутки выписали 40 692 человека после COVID-19
За сутки в России выписаны 40 692 человека после COVID-19, за все время выздоровели 9 463 919, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T11:39
2021-12-31T11:39
2021-12-31T11:39
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. За сутки в России выписаны 40 692 человека после COVID-19, за все время выздоровели 9 463 919, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 40 692 человека… За весь период выписано по выздоровлении по России – 9 463 919", - говорится в сообщении.В частности, в Москве поправились после болезни 2726 пациентов, в Санкт-Петербурге – 2468, в Иркутской области – 2106.
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общество, иркутская область, москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки выписали 40 692 человека после COVID-19
В России за сутки выписали 40 692 человека после COVID-19, за все время — 9 463 919