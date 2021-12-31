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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211231/koronavirus-1766282043.html
В России за сутки выписали 40 692 человека после COVID-19
В России за сутки выписали 40 692 человека после COVID-19 - РИА Новости, 31.12.2021
В России за сутки выписали 40 692 человека после COVID-19
За сутки в России выписаны 40 692 человека после COVID-19, за все время выздоровели 9 463 919, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T11:39
2021-12-31T11:39
распространение коронавируса
общество
иркутская область
москва
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. За сутки в России выписаны 40 692 человека после COVID-19, за все время выздоровели 9 463 919, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 40 692 человека… За весь период выписано по выздоровлении по России – 9 463 919", - говорится в сообщении.В частности, в Москве поправились после болезни 2726 пациентов, в Санкт-Петербурге – 2468, в Иркутской области – 2106.
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общество, иркутская область, москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:39 31.12.2021
 
В России за сутки выписали 40 692 человека после COVID-19

В России за сутки выписали 40 692 человека после COVID-19, за все время — 9 463 919

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПалата интенсивной терапии во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" в Москве
Палата интенсивной терапии во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. За сутки в России выписаны 40 692 человека после COVID-19, за все время выздоровели 9 463 919, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 40 692 человека… За весь период выписано по выздоровлении по России – 9 463 919", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве поправились после болезни 2726 пациентов, в Санкт-Петербурге – 2468, в Иркутской области – 2106.
Медицинские работники в отделении для больных коронавирусом в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
11:31Распространение коронавируса
В России выявили 20 638 новых случаев заражения коронавирусом
 
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