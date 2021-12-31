https://ria.ru/20211231/kino-1766285753.html

Мишустин поручил сделать доступным посещение кино по "Пушкинской карте"

Мишустин поручил сделать доступным посещение кино по "Пушкинской карте" - РИА Новости, 31.12.2021

Мишустин поручил сделать доступным посещение кино по "Пушкинской карте"

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение до 1 февраля обеспечить возможность приобретения билетов в кинотеатры на отечественные фильмы в рамках... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T12:16

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общество

михаил мишустин

культура

кино

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение до 1 февраля обеспечить возможность приобретения билетов в кинотеатры на отечественные фильмы в рамках программы "Пушкинская карта", сообщила пресс-служба кабмина."Минкультуры и Минцифры должны до 1 февраля обеспечить возможность приобретения билетов в кинотеатры на просмотр отечественных фильмов в рамках программы "Пушкинская карта", - говорится в сообщении.Отмечается, что решения по поддержке отечественной киноиндустрии будут реализованы в ближайшие три месяца.

https://ria.ru/20211227/gosduma-1765595875.html

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общество, михаил мишустин, кино