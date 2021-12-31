https://ria.ru/20211231/kino-1766285753.html
Мишустин поручил сделать доступным посещение кино по "Пушкинской карте"
Мишустин поручил сделать доступным посещение кино по "Пушкинской карте" - РИА Новости, 31.12.2021
Мишустин поручил сделать доступным посещение кино по "Пушкинской карте"
Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение до 1 февраля обеспечить возможность приобретения билетов в кинотеатры на отечественные фильмы в рамках... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T12:16
2021-12-31T12:16
2021-12-31T12:30
общество
михаил мишустин
культура
кино
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение до 1 февраля обеспечить возможность приобретения билетов в кинотеатры на отечественные фильмы в рамках программы "Пушкинская карта", сообщила пресс-служба кабмина."Минкультуры и Минцифры должны до 1 февраля обеспечить возможность приобретения билетов в кинотеатры на просмотр отечественных фильмов в рамках программы "Пушкинская карта", - говорится в сообщении.Отмечается, что решения по поддержке отечественной киноиндустрии будут реализованы в ближайшие три месяца.
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общество, михаил мишустин, кино
12:16 31.12.2021 (обновлено: 12:30 31.12.2021)
Мишустин поручил сделать доступным посещение кино по "Пушкинской карте"
Премьер Мишустин поручил сделать доступной покупку билетов в кино по "Пушкинской карте"