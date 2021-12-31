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В Москве на ИВЛ находятся 544 больных COVID-19
В Москве на ИВЛ находятся 544 больных COVID-19 - РИА Новости, 31.12.2021
В Москве на ИВЛ находятся 544 больных COVID-19
В Москве на ИВЛ из-за коронавируса находится 544 человека, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T12:00
2021-12-31T12:00
2021-12-31T12:00
распространение коронавируса
общество
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. В Москве на ИВЛ из-за коронавируса находится 544 человека, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В столице выявлено 2 739 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализирован 691 человек. На ИВЛ находятся 544 человека", - говорится в сообщении.Уточняется, что в городе выздоровели ещё 2 726 пациентов после лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 868 696.В столице скончалось 69 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.
https://ria.ru/20211230/koronavirus-1766217001.html
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общество, москва, коронавирус covid-19
В Москве на ИВЛ находятся 544 больных COVID-19
В Москве на ИВЛ находятся 544 больных с коронавирусом