https://ria.ru/20211231/donbass-1766277488.html

Лавров пообещал адекватный ответ на возможные провокации Киева в Донбассе

Лавров пообещал адекватный ответ на возможные провокации Киева в Донбассе - РИА Новости, 31.12.2021

Лавров пообещал адекватный ответ на возможные провокации Киева в Донбассе

Москва предпримет все меры для защиты сотен тысяч проживающих в Донбассе граждан России и урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путем, на любые... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T10:50

2021-12-31T10:50

2021-12-31T22:41

политика

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

донбасс

ситуация в днр и лнр

россия

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Москва предпримет все меры для защиты сотен тысяч проживающих в Донбассе граждан России и урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путем, на любые возможные военные провокации Киеву будет дан адекватный ответ, заявил в интервью РИА Новости глава российского МИД Сергей Лавров.По его словам, Запад продолжает поддерживать милитаристские устремления украинских властей, а киевский режим, "естественно, воспринимает такую поддержку как карт-бланш на проведение силовой операции"."Что касается жителей Донбасса, где проживают сотни тысяч граждан нашей страны, то Россия предпримет все необходимые меры для их защиты. Продолжим прилагать усилия по разрешению внутриукраинского конфликта политико-дипломатическим путем. Безальтернативной основой для этого остается минский "Комплекс мер", одобренный резолюцией 2202 СБ ООН", — сказал Лавров. Он подчеркнул, что "на любые возможные военные провокации Киева против Донбасса будет дан адекватный ответ".Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". Россия неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом Минских соглашений.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии России" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД России ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Читайте полный текст интервью >>

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политика, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, донбасс, ситуация в днр и лнр, россия