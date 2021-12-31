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Новые договоренности о безопасности не будут похожи на ДОВСЕ, заявил Лавров
Новые договоренности о безопасности не будут похожи на ДОВСЕ, заявил Лавров - РИА Новости, 31.12.2021
Новые договоренности о безопасности не будут похожи на ДОВСЕ, заявил Лавров
Возможные будущие договорённости на основе российских предложений о гарантиях безопасности не будут похожи на обновлённую версию Договора об обычных вооружённых РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T10:19
2021-12-31T13:31
политика
сша
европа
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нато
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Возможные будущие договорённости на основе российских предложений о гарантиях безопасности не будут похожи на обновлённую версию Договора об обычных вооружённых силах в Европе, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел России Сергей Лавров.Министр отметил, что на основании юридически обязывающих гарантий безопасности, которых Россия добивается от США и НАТО, в будущем возможны и другие договорённости, в том числе по контролю над вооружениями."Разумеется, они не будут похожи на давно устаревший ДОВСЕ, даже в его адаптированной версии", - сказал Лавров.Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20211231/sistema-1766272455.html
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политика, сша, европа, сергей рябков, нато, сергей лавров, россия
10:19 31.12.2021 (обновлено: 13:31 31.12.2021)
 
Новые договоренности о безопасности не будут похожи на ДОВСЕ, заявил Лавров

Глава МИД Лавров заявил, что договоренности по гарантии безопасности не похожи на ДОВСЕ

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Сергей Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Возможные будущие договорённости на основе российских предложений о гарантиях безопасности не будут похожи на обновлённую версию Договора об обычных вооружённых силах в Европе, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Министр отметил, что на основании юридически обязывающих гарантий безопасности, которых Россия добивается от США и НАТО, в будущем возможны и другие договорённости, в том числе по контролю над вооружениями.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Белграде с президентом Сербии Александром Вучичем - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
10:07
Россия предлагает создать новую систему по безопасности, заявил Лавров
"Разумеется, они не будут похожи на давно устаревший ДОВСЕ, даже в его адаптированной версии", - сказал Лавров.
Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
Читайте полный текст интервью >>
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
01:57
Путин: Россия в вопросах своей безопасности будет вести себя как США
 
ПолитикаСШАЕвропаСергей РябковНАТОСергей ЛавровРоссия
 
 
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