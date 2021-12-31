https://ria.ru/20211231/aydar-1766255880.html
Украинцы и поляки устроили побоище
Боевик "Айдара" избил напавших на украинцев поляков - РИА Новости, 31.12.2021
Украинцы и поляки устроили побоище
В польском городе Вроцлав произошла драка между местными жителями и украинцами при участии боевика батальона "Айдар", об этом в своем Facebook сообщил один из... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T02:19
2021-12-31T02:19
2021-12-31T02:19
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. В польском городе Вроцлав произошла драка между местными жителями и украинцами при участии боевика батальона "Айдар", об этом в своем Facebook сообщил один из участников формирования Виталий Корун.Инцидент произошел несколько дней назад. Как утверждает Корун, драка случилась ночью, когда в хостел, в котором проживали украинские гастарбайтеры, ворвались четверо пьяных поляков. По его словам, нападавшие кричали, что хотели "отведать украинской крови".Как заявил Корун, "на беду" нападавших в хостеле в тот момент находился боевик "Айдара", который "выбил зубы" двоим из них, после чего остальные были вынуждены убежать.Он добавил, что обоих пострадавших "выбросили на улицу", при этом в правоохранительные органы никто не обращался."Айдар" создали в мае 2014 года, в него вошли активисты самообороны Майдана, формирование принимало участие в боевых действиях в Донбассе. Финансировал батальон олигарх Игорь Коломойский, против которого в России возбуждено уголовное дело по статье "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".
https://ria.ru/20211024/banderovtsy-1755783578.html
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в мире, украина, вроцлав, польша, игорь коломойский, донбасс
Боевик "Айдара" избил напавших на украинцев поляков
В польском Вроцлаве произошла драка между местными жителями и боевиком "Айдара"
МОСКВА, 31 дек – РИА Новости.
В польском городе Вроцлав
произошла драка между местными жителями и украинцами при участии боевика батальона "Айдар", об этом в своем Facebook сообщил один из участников формирования Виталий Корун.
Инцидент произошел несколько дней назад. Как утверждает Корун, драка случилась ночью, когда в хостел, в котором проживали украинские гастарбайтеры, ворвались четверо пьяных поляков. По его словам, нападавшие кричали, что хотели "отведать украинской крови".
Как заявил Корун, "на беду" нападавших в хостеле в тот момент находился боевик "Айдара", который "выбил зубы" двоим из них, после чего остальные были вынуждены убежать.
Он добавил, что обоих пострадавших "выбросили на улицу", при этом в правоохранительные органы никто не обращался.
"Айдар" создали в мае 2014 года, в него вошли активисты самообороны Майдана, формирование принимало участие в боевых действиях в Донбассе
. Финансировал батальон олигарх Игорь Коломойский
, против которого в России возбуждено уголовное дело по статье "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".