https://ria.ru/20211231/aydar-1766255880.html

Украинцы и поляки устроили побоище

Боевик "Айдара" избил напавших на украинцев поляков - РИА Новости, 31.12.2021

Украинцы и поляки устроили побоище

В польском городе Вроцлав произошла драка между местными жителями и украинцами при участии боевика батальона "Айдар", об этом в своем Facebook сообщил один из... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T02:19

2021-12-31T02:19

2021-12-31T02:19

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украина

вроцлав

польша

игорь коломойский

донбасс

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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. В польском городе Вроцлав произошла драка между местными жителями и украинцами при участии боевика батальона "Айдар", об этом в своем Facebook сообщил один из участников формирования Виталий Корун.Инцидент произошел несколько дней назад. Как утверждает Корун, драка случилась ночью, когда в хостел, в котором проживали украинские гастарбайтеры, ворвались четверо пьяных поляков. По его словам, нападавшие кричали, что хотели "отведать украинской крови".Как заявил Корун, "на беду" нападавших в хостеле в тот момент находился боевик "Айдара", который "выбил зубы" двоим из них, после чего остальные были вынуждены убежать.Он добавил, что обоих пострадавших "выбросили на улицу", при этом в правоохранительные органы никто не обращался."Айдар" создали в мае 2014 года, в него вошли активисты самообороны Майдана, формирование принимало участие в боевых действиях в Донбассе. Финансировал батальон олигарх Игорь Коломойский, против которого в России возбуждено уголовное дело по статье "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".

https://ria.ru/20211024/banderovtsy-1755783578.html

украина

вроцлав

польша

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в мире, украина, вроцлав, польша, игорь коломойский, донбасс