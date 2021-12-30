https://ria.ru/20211230/zhelanie-1766243810.html

Московские пожарные и спасатели исполнили желание восьмилетнего мальчика

Московские пожарные и спасатели исполнили желание восьмилетнего мальчика - РИА Новости, 30.12.2021

Московские пожарные и спасатели исполнили желание восьмилетнего мальчика

Московские пожарные и спасатели исполнили желание восьмилетнего мальчика из Зеленограда, мечтавшего о планшете, сообщает пресс-служба Департамента по делам... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T22:05

2021-12-30T22:05

2021-12-30T22:07

общество

дети

москва

новый год

россия

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Московские пожарные и спасатели исполнили желание восьмилетнего мальчика из Зеленограда, мечтавшего о планшете, сообщает пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны и пожарной безопасности.Отмечается, что мальчик увлекается столярным мастерством, а в данным момент работает над проектом "Домик для кошки". Планшет ему нужен для того, чтобы смотреть обучающие видео и перенимать опыт у мастеров."Новогодний шар с "Ёлки желаний" снял руководитель Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы Юрий Акимов. Мальчик Артем загадал получить на Новый год планшет... Сегодня мечта Артема стала реальностью. Желание маленького мальчика было доставлено прямо к дому на автомобиле пожарных", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211230/mechty-1766222949.html

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общество, дети, москва, новый год, россия