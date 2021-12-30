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Мишустин исполнил желание мальчика из Орловской области

Мишустин исполнил желание мальчика из Орловской области - РИА Новости, 30.12.2021

Мишустин исполнил желание мальчика из Орловской области

Премьер-министр России Михаил Мишустин исполнил желание 5-летнего Миши Спиридонова из Орловской области побывать на кондитерской фабрике и сам присоединился к... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T12:04

2021-12-30T12:04

2021-12-30T14:31

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общество

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин исполнил желание 5-летнего Миши Спиридонова из Орловской области побывать на кондитерской фабрике и сам присоединился к нему.Они отправились в музей шоколада и какао, посмотрели, какие бывают конфеты, Миша во время знакомства со сладостями не сдержался и даже попробовал одну. "Лопай", - одобрил премьер и пообещал, что потом они все съедят вместе.Затем они попробовали сделать конфету самостоятельно. В формочку в виде елочки Миша положил и цукаты, и орешки, и разноцветные шарики. "Можно и так. Ладно, полируй, а сверху шоколадом", - советовал Мишустин.После экскурсии премьер подарил Мише мягкого тигра, набитого конфетами, и набор "лего" – собор Василия Блаженного.После подарков и экскурсий они отправились на фабрику, где плитки шоколада попадали им в руки прямо с конвейера, а они делились ими и с мамой Миши, и с директором производства. После этого Миша увидел, как делают конфеты "Мишка косолапый" и "Птичье молоко". "Бери парочку", - советовал Мишустин мальчику, который наблюдал, как лакомство выходит с конвейера. Одну конфетку премьер взял себе на память о встрече.Мечту мальчика Мишустин исполнил в рамках акции "Елка желаний". Любой желающий может воплотить в жизнь желание детей с ограниченными возможностями, сирот и тех, кто находится в сложной материальной ситуации.Сам премьер признался, что в детстве тоже мечтал побывать там, где делают вкусные шоколадные конфеты.

https://ria.ru/20211230/mechta-1766127633.html

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Мишустин на шоколадной фабрике: премьер-министр исполнил мечту ребенка Премьер-министр России Михаил Мишустин исполнил желание 5-летнего Миши Спиридонова из Орловской области побывать на кондитерской фабрике и сам присоединился к нему. Они отправились в музей шоколада и какао, посмотрели, какие бывают конфеты, Миша во время знакомства со сладостями не сдержался и даже попробовал одну. "Лопай", - одобрил премьер и пообещал, что потом они все съедят вместе. 2021-12-30T12:04 true PT1M01S

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общество, орловская область, михаил мишустин