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Мишустин исполнил желание мальчика из Орловской области
Мишустин исполнил желание мальчика из Орловской области - РИА Новости, 30.12.2021
Мишустин исполнил желание мальчика из Орловской области
Премьер-министр России Михаил Мишустин исполнил желание 5-летнего Миши Спиридонова из Орловской области побывать на кондитерской фабрике и сам присоединился к... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T12:04
2021-12-30T12:04
2021-12-30T14:31
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общество
орловская область
михаил мишустин
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин исполнил желание 5-летнего Миши Спиридонова из Орловской области побывать на кондитерской фабрике и сам присоединился к нему.Они отправились в музей шоколада и какао, посмотрели, какие бывают конфеты, Миша во время знакомства со сладостями не сдержался и даже попробовал одну. "Лопай", - одобрил премьер и пообещал, что потом они все съедят вместе.Затем они попробовали сделать конфету самостоятельно. В формочку в виде елочки Миша положил и цукаты, и орешки, и разноцветные шарики. "Можно и так. Ладно, полируй, а сверху шоколадом", - советовал Мишустин.После экскурсии премьер подарил Мише мягкого тигра, набитого конфетами, и набор "лего" – собор Василия Блаженного.После подарков и экскурсий они отправились на фабрику, где плитки шоколада попадали им в руки прямо с конвейера, а они делились ими и с мамой Миши, и с директором производства. После этого Миша увидел, как делают конфеты "Мишка косолапый" и "Птичье молоко". "Бери парочку", - советовал Мишустин мальчику, который наблюдал, как лакомство выходит с конвейера. Одну конфетку премьер взял себе на память о встрече.Мечту мальчика Мишустин исполнил в рамках акции "Елка желаний". Любой желающий может воплотить в жизнь желание детей с ограниченными возможностями, сирот и тех, кто находится в сложной материальной ситуации.Сам премьер признался, что в детстве тоже мечтал побывать там, где делают вкусные шоколадные конфеты.
https://ria.ru/20211230/mechta-1766127633.html
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РИА Новости
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Мишустин на шоколадной фабрике: премьер-министр исполнил мечту ребенка
Премьер-министр России Михаил Мишустин исполнил желание 5-летнего Миши Спиридонова из Орловской области побывать на кондитерской фабрике и сам присоединился к нему. Они отправились в музей шоколада и какао, посмотрели, какие бывают конфеты, Миша во время знакомства со сладостями не сдержался и даже попробовал одну. "Лопай", - одобрил премьер и пообещал, что потом они все съедят вместе.
2021-12-30T12:04
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PT1M01S
РИА Новости
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общество, орловская область, михаил мишустин
12:04 30.12.2021 (обновлено: 14:31 30.12.2021)
Мишустин исполнил желание мальчика из Орловской области
Мишустин исполнил желание мальчика из Орловской области побывать на кондитерской фабрике
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости.
Премьер-министр России Михаил Мишустин
исполнил желание 5-летнего Миши Спиридонова из Орловской области
побывать на кондитерской фабрике и сам присоединился к нему.
Они отправились в музей шоколада и какао, посмотрели, какие бывают конфеты, Миша во время знакомства со сладостями не сдержался и даже попробовал одну. "Лопай", - одобрил премьер и пообещал, что потом они все съедят вместе.
Затем они попробовали сделать конфету самостоятельно. В формочку в виде елочки Миша положил и цукаты, и орешки, и разноцветные шарики. "Можно и так. Ладно, полируй, а сверху шоколадом", - советовал Мишустин.
После экскурсии премьер подарил Мише мягкого тигра, набитого конфетами, и набор "лего" – собор Василия Блаженного.
После подарков и экскурсий они отправились на фабрику, где плитки шоколада попадали им в руки прямо с конвейера, а они делились ими и с мамой Миши, и с директором производства. После этого Миша увидел, как делают конфеты "Мишка косолапый" и "Птичье молоко". "Бери парочку", - советовал Мишустин мальчику, который наблюдал, как лакомство выходит с конвейера. Одну конфетку премьер взял себе на память о встрече.
Мечту мальчика Мишустин исполнил в рамках акции "Елка желаний". Любой желающий может воплотить в жизнь желание детей с ограниченными возможностями, сирот и тех, кто находится в сложной материальной ситуации.
Сам премьер признался, что в детстве тоже мечтал побывать там, где делают вкусные шоколадные конфеты.