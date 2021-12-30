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В оперштабе напомнили об эффективности используемых в России вакцин
В оперштабе напомнили об эффективности используемых в России вакцин - РИА Новости, 30.12.2021
В оперштабе напомнили об эффективности используемых в России вакцин
Используемые в РФ вакцины эффективны в том числе против штамма "омикрон", поэтому важно поддерживать высокий уровень вакцинации и ревакцинации, сообщили... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T17:34
2021-12-30T17:34
2021-12-30T17:34
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Используемые в РФ вакцины эффективны в том числе против штамма "омикрон", поэтому важно поддерживать высокий уровень вакцинации и ревакцинации, сообщили журналистам в Оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России."Используемые в России вакцины эффективны против нового штамма, поэтому важно поддерживать высокий уровень вакцинации и ревакцинации", - сообщили в оперштабе.
РИА Новости
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
В оперштабе напомнили об эффективности используемых в России вакцин
Оперштаб: используемые в России вакцины эффективны против омикрон-штамма