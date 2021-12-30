https://ria.ru/20211230/vaktsiny-1766215558.html

В оперштабе напомнили об эффективности используемых в России вакцин

В оперштабе напомнили об эффективности используемых в России вакцин - РИА Новости, 30.12.2021

В оперштабе напомнили об эффективности используемых в России вакцин

Используемые в РФ вакцины эффективны в том числе против штамма "омикрон", поэтому важно поддерживать высокий уровень вакцинации и ревакцинации, сообщили... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T17:34

2021-12-30T17:34

2021-12-30T17:34

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Используемые в РФ вакцины эффективны в том числе против штамма "омикрон", поэтому важно поддерживать высокий уровень вакцинации и ревакцинации, сообщили журналистам в Оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России."Используемые в России вакцины эффективны против нового штамма, поэтому важно поддерживать высокий уровень вакцинации и ревакцинации", - сообщили в оперштабе.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса