https://ria.ru/20211230/vaktsinatsiya-1766175602.html

Попова рассказала о целесообразности вакцинации от коронавируса

Попова рассказала о целесообразности вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 30.12.2021

Попова рассказала о целесообразности вакцинации от коронавируса

Вакцинация от коронавируса в настоящий период абсолютно целесообразна, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T14:05

2021-12-30T14:05

2021-12-30T16:53

распространение коронавируса

общество

вакцинация

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса в настоящий период абсолютно целесообразна, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Абсолютно. Это единственный способ защитить себя от заболевания и единственный способ прекратить передачу вируса, потому что вирус может быть передан только людям неиммунным, потому что штаммы будут развиваться, будут завоевывать новые организмы или новые несколько человек сразу", - сказала Попова в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос о целесообразности вакцинации от коронавируса в текущий эпидемический период.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, вакцинация, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19