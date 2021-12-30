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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211230/vaktsinatsiya-1766175602.html
Попова рассказала о целесообразности вакцинации от коронавируса
Попова рассказала о целесообразности вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 30.12.2021
Попова рассказала о целесообразности вакцинации от коронавируса
Вакцинация от коронавируса в настоящий период абсолютно целесообразна, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T14:05
2021-12-30T16:53
распространение коронавируса
общество
вакцинация
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирус covid-19
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса в настоящий период абсолютно целесообразна, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Абсолютно. Это единственный способ защитить себя от заболевания и единственный способ прекратить передачу вируса, потому что вирус может быть передан только людям неиммунным, потому что штаммы будут развиваться, будут завоевывать новые организмы или новые несколько человек сразу", - сказала Попова в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос о целесообразности вакцинации от коронавируса в текущий эпидемический период.
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общество, вакцинация, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19
14:05 30.12.2021 (обновлено: 16:53 30.12.2021)
 
Попова рассказала о целесообразности вакцинации от коронавируса

Глава Роспотребнадзора Попова: вакцинация от коронавируса сейчас абсолютно целесообразна

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПункт вакцинации от CoVID-19 в ГУМе в Москве
Пункт вакцинации от CoVID-19 в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса в настоящий период абсолютно целесообразна, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Абсолютно. Это единственный способ защитить себя от заболевания и единственный способ прекратить передачу вируса, потому что вирус может быть передан только людям неиммунным, потому что штаммы будут развиваться, будут завоевывать новые организмы или новые несколько человек сразу", - сказала Попова в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос о целесообразности вакцинации от коронавируса в текущий эпидемический период.
 
Распространение коронавирусаОбществоВакцинацияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоАнна ПоповаКоронавирус COVID-19Вакцинация россиян от COVID-19
 
 
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