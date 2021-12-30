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Попова рассказала о целесообразности вакцинации от коронавируса
Попова рассказала о целесообразности вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 30.12.2021
Попова рассказала о целесообразности вакцинации от коронавируса
Вакцинация от коронавируса в настоящий период абсолютно целесообразна, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T14:05
2021-12-30T14:05
2021-12-30T16:53
распространение коронавируса
общество
вакцинация
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирус covid-19
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса в настоящий период абсолютно целесообразна, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Абсолютно. Это единственный способ защитить себя от заболевания и единственный способ прекратить передачу вируса, потому что вирус может быть передан только людям неиммунным, потому что штаммы будут развиваться, будут завоевывать новые организмы или новые несколько человек сразу", - сказала Попова в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос о целесообразности вакцинации от коронавируса в текущий эпидемический период.
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общество, вакцинация, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19
14:05 30.12.2021 (обновлено: 16:53 30.12.2021)
Попова рассказала о целесообразности вакцинации от коронавируса
Глава Роспотребнадзора Попова: вакцинация от коронавируса сейчас абсолютно целесообразна