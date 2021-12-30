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Кабмин подготовил поправки в закон об ответственности за утилизацию отходов

Кабмин подготовил поправки в закон об ответственности за утилизацию отходов - РИА Новости, 30.12.2021

Кабмин подготовил поправки в закон об ответственности за утилизацию отходов

Правительство России подготовило поправки в закон об ответственности бизнеса за утилизацию отходов, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T01:26

2021-12-30T01:26

2021-12-30T01:26

общество

россия

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Правительство России подготовило поправки в закон об ответственности бизнеса за утилизацию отходов, сообщается на сайте кабмина.По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, приведенным на сайте, государство должно ликвидировать правовые пробелы, которые позволяют уходить от ответственности за утилизацию товаров. Также необходимо сформировать меры по вовлечению вторсырья в оборот."Ежегодно в стране образуется более 60 миллионов тонн твёрдых коммунальных отходов, большинство из которых отправляются на свалки. Это серьёзная экологическая нагрузка. В соответствии с поручениями президента пора внедрить принцип "загрязнитель платит". Нужно снять финансовую нагрузку с граждан и внедрить справедливую ответственность бизнеса", - приводятся слова Абрамченко в сообщении.Она отметила, что не стоит "пугать" потребителей повышением цен или пустыми полками, так как во многих странах мира реализована РОП и уже улучшена ситуация с образованием и утилизацией мусора, и не за счёт граждан. Вице-премьер подчеркнула, что законопроект направлен на обеспечение и контроль выполнения бизнесом своих обязательств.Как сообщается на сайте, по поручению вице-премьера изменения обсудят со всеми заинтересованными ведомствами на площадке правительства в январе 2022 года.Отмечается, что законопроектом, предлагается постепенное увеличение норматива утилизации для всех видов товаров с учётом переходного периода – не менее 10% ежегодно с 2023 года. Кроме того, нормативы утилизации не могут являться одновременно "понижающим коэффициентом" при уплате экосбора."Поэтому предусмотрено, что в случае недостижения норматива утилизации сумма экологического сбора, подлежащая уплате, должна рассчитываться исходя из разницы между нормативом утилизации и достигнутым объёмом утилизации отходов, увеличенной в два раза, но не более 100%. Указанная норма подлежит применению с 1 января 2025 года", - добавляется в сообщении правительства.По его информации, чем более трудно перерабатываемым является товар или упаковка, тем выше ставка экосбора. Методика расчета ставок будет устанавливаться правительством. В отношении упаковки законопроект предусматривает обязанность обеспечить утилизацию отходов в отношении всей массы упаковки.Также законопроектом предусмотрено усиление контроля за фактической утилизацией. Важным положением законопроекта стала верификация лиц, утилизирующих отходы. Для этого будет вестись реестр.Помимо этого, согласно поправкам, с 1 января 2025 года будет введен запрет на реализацию товаров и упаковки в том случае, если в реестр не внесены сведения о производителях. Это позволит ликвидировать правовой пробел, при котором производитель товаров может уйти от ответственности.

https://ria.ru/20211221/lidery-1764820828.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211221/otkhody-1764706602.html

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