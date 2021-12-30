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https://ria.ru/20211230/ukraina-1766105081.html
Перспективы Украины объяснили русской пословицей
В Раде вспомнили старую пословицу на фоне переговоров России и США - РИА Новости, 30.12.2021
Перспективы Украины объяснили русской пословицей
Неучастие Украины в переговорах высокого уровня между Россией и США уже не следует воспринимать как провал, такое мнение в своем Facebook выразил депутат... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T06:40
2021-12-30T06:40
в мире
украина
сша
владимир путин
джо байден
верховная рада украины
совет россия-нато
обсе
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Неучастие Украины в переговорах высокого уровня между Россией и США уже не следует воспринимать как провал, такое мнение в своем Facebook выразил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Олег Волошин.В четверг вечером состоится телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Как сообщал Белый дом, в ходе беседы американский лидер, в частности, намерен обсудить со своим коллегой дипломатические меры по снижению напряженности вокруг Украины."Так умиляют все эти: "Опять переговоры об Украине без Украины!". Поздно уже по этому поводу рефлексировать", - написал Волошин.По его словам, украинская власть сделала все, чтобы факт переговоров кого-то с Россией как альтернатива "решению украинского вопроса" Москвой воспринимался как благо."Поверьте, вот уж точно: не до жиру — быть бы живу", - подытожил Волошин.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва отрицает приписываемые ей на Западе планы вторгнуться на Украину, но называет выходом за "красные линии" возможную интеграцию соседней страны в НАТО.Россия предлагает США и их союзникам обсудить дополнительные гарантии взаимной безопасности. Переговоры на эту тему пройдут в первой половине январе - в формате российско-американского диалога о стратегической стабильности, на площадках Совета Россия-НАТО и ОБСЕ.
https://ria.ru/20211230/obsuzhdenie-1766093574.html
https://ria.ru/20211230/ukraina-1766098200.html
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в мире, украина, сша, владимир путин, джо байден, верховная рада украины, совет россия-нато, обсе, олег волошин, россия
06:40 30.12.2021
 
В Раде вспомнили старую пословицу на фоне переговоров России и США

Депутат Рады Волошин: Украина не в том положении, чтобы участвовать в диалоге России и США

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом по видеосвязи
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом по видеосвязи - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Неучастие Украины в переговорах высокого уровня между Россией и США уже не следует воспринимать как провал, такое мнение в своем Facebook выразил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Олег Волошин.
В четверг вечером состоится телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Как сообщал Белый дом, в ходе беседы американский лидер, в частности, намерен обсудить со своим коллегой дипломатические меры по снижению напряженности вокруг Украины.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
00:22
Блинкен и главы МИД Франции и Британии обсудили ситуацию вокруг Украины
"Так умиляют все эти: "Опять переговоры об Украине без Украины!". Поздно уже по этому поводу рефлексировать", - написал Волошин.
По его словам, украинская власть сделала все, чтобы факт переговоров кого-то с Россией как альтернатива "решению украинского вопроса" Москвой воспринимался как благо.
"Поверьте, вот уж точно: не до жиру — быть бы живу", - подытожил Волошин.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва отрицает приписываемые ей на Западе планы вторгнуться на Украину, но называет выходом за "красные линии" возможную интеграцию соседней страны в НАТО.
Россия предлагает США и их союзникам обсудить дополнительные гарантии взаимной безопасности. Переговоры на эту тему пройдут в первой половине январе - в формате российско-американского диалога о стратегической стабильности, на площадках Совета Россия-НАТО и ОБСЕ.
Участник акции в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
01:29
Британский журналист раскрыл правду об отношении Запада к Украине
 
В миреУкраинаСШАВладимир ПутинДжо БайденВерховная Рада УкраиныСовет Россия-НАТООБСЕОлег ВолошинРоссия
 
 
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