Перспективы Украины объяснили русской пословицей

В Раде вспомнили старую пословицу на фоне переговоров России и США
Депутат Рады Волошин: Украина не в том положении, чтобы участвовать в диалоге России и США
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом по видеосвязи
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Неучастие Украины в переговорах высокого уровня между Россией и США уже не следует воспринимать как провал, такое мнение в своем Facebook выразил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Олег Волошин.
В четверг вечером состоится телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Как сообщал Белый дом, в ходе беседы американский лидер, в частности, намерен обсудить со своим коллегой дипломатические меры по снижению напряженности вокруг Украины.
"Так умиляют все эти: "Опять переговоры об Украине без Украины!". Поздно уже по этому поводу рефлексировать", - написал Волошин.
По его словам, украинская власть сделала все, чтобы факт переговоров кого-то с Россией как альтернатива "решению украинского вопроса" Москвой воспринимался как благо.
"Поверьте, вот уж точно: не до жиру — быть бы живу", - подытожил Волошин.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва отрицает приписываемые ей на Западе планы вторгнуться на Украину, но называет выходом за "красные линии" возможную интеграцию соседней страны в НАТО.
Россия предлагает США и их союзникам обсудить дополнительные гарантии взаимной безопасности. Переговоры на эту тему пройдут в первой половине январе - в формате российско-американского диалога о стратегической стабильности, на площадках Совета Россия-НАТО и ОБСЕ.