https://ria.ru/20211230/ukraina-1766105081.html

Перспективы Украины объяснили русской пословицей

В Раде вспомнили старую пословицу на фоне переговоров России и США - РИА Новости, 30.12.2021

Перспективы Украины объяснили русской пословицей

Неучастие Украины в переговорах высокого уровня между Россией и США уже не следует воспринимать как провал, такое мнение в своем Facebook выразил депутат... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T06:40

2021-12-30T06:40

2021-12-30T06:40

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сша

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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Неучастие Украины в переговорах высокого уровня между Россией и США уже не следует воспринимать как провал, такое мнение в своем Facebook выразил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Олег Волошин.В четверг вечером состоится телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Как сообщал Белый дом, в ходе беседы американский лидер, в частности, намерен обсудить со своим коллегой дипломатические меры по снижению напряженности вокруг Украины."Так умиляют все эти: "Опять переговоры об Украине без Украины!". Поздно уже по этому поводу рефлексировать", - написал Волошин.По его словам, украинская власть сделала все, чтобы факт переговоров кого-то с Россией как альтернатива "решению украинского вопроса" Москвой воспринимался как благо."Поверьте, вот уж точно: не до жиру — быть бы живу", - подытожил Волошин.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва отрицает приписываемые ей на Западе планы вторгнуться на Украину, но называет выходом за "красные линии" возможную интеграцию соседней страны в НАТО.Россия предлагает США и их союзникам обсудить дополнительные гарантии взаимной безопасности. Переговоры на эту тему пройдут в первой половине январе - в формате российско-американского диалога о стратегической стабильности, на площадках Совета Россия-НАТО и ОБСЕ.

https://ria.ru/20211230/obsuzhdenie-1766093574.html

https://ria.ru/20211230/ukraina-1766098200.html

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в мире, украина, сша, владимир путин, джо байден, верховная рада украины, совет россия-нато, обсе, олег волошин, россия