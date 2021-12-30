https://ria.ru/20211230/ubiystvo-1766199754.html

Москвичка, заказавшая убийство разводившегося с нею мужа, получила 12 лет

Москвичка, заказавшая убийство разводившегося с нею мужа, получила 12 лет - РИА Новости, 30.12.2021

Москвичка, заказавшая убийство разводившегося с нею мужа, получила 12 лет

Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии столичную жительницу Ольгу Тузову за убийство ее мужа, с которым они разводились, а нанятых ею киллеров – к 13 и 14... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T16:02

2021-12-30T16:02

2021-12-30T16:02

происшествия

москва

московский городской суд

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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии столичную жительницу Ольгу Тузову за убийство ее мужа, с которым они разводились, а нанятых ею киллеров – к 13 и 14 годам, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы."Суд приговорил Тузову к 12 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в релизе.Как установил суд, 45-летняя Тузова с августа по сентябрь 2019 года, участвуя в бракоразводном процессе и опасаясь отказа в удовлетворении ее исковых требований о разделе имущества, вместе иностранцем Балбуэной Венсантом организовала убийство супруга. Венсант обратился к своему соотечественнику Феликсу Эрнандесу Дукто, который за 2 миллиона рублей согласился убить мужчину.В сентябре 2019 года женщина под надуманным предлогом убедила супруга выйти на улицу и прийти к дому на улице Обручева на юго-западе Москвы, где исполнитель нанес потерпевшему не менее шести ударов ножом. От полученных травм мужчина скончался.Венсант получил 14 лет колонии строгого режима, Эрнандес Дукто – 13 лет. Фигуранты в зависимости от роли и степени участия осуждены за организацию убийства по найму и убийство по найму. Обвинительный вердикт им был вынесен коллегией присяжных.

https://ria.ru/20211229/ubiystvo-1766013157.html

https://ria.ru/20201126/ubiystvo-1586525956.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, московский городской суд