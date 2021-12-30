https://ria.ru/20211230/transportirovka-1766143085.html
Власти Архангельска объяснили транспортировку больного на санях
Власти Архангельска объяснили транспортировку больного на санях - РИА Новости, 30.12.2021
Власти Архангельска объяснили транспортировку больного на санях
Пациента с подозрением на инсульт транспортировали с острова Бревенник в Архангельске по льду на санях, поскольку именно такой способ был наиболее безопасным... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T12:04
2021-12-30T12:04
2021-12-30T13:29
происшествия
архангельск
здоровье - общество
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МУРМАНСК, 30 дек – РИА Новости. Пациента с подозрением на инсульт транспортировали с острова Бревенник в Архангельске по льду на санях, поскольку именно такой способ был наиболее безопасным для больного, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Архангельской области.В социальных сетях региона появилось видео, где медики везут пациента по льду с острова Бревенник "на материк" на волокушах, что вызвало возмущение пользователей, предположивших, что другого транспорта для врачей не нашли."Это обычный способ транспортировки больного в наших условиях. У пациента подозревали инфаркт или инсульт, его нельзя было трясти, нужно было бережно доставить его в медицинское учреждение, поэтому был выбран именно такой способ. Ничего необычного для нашей местности в этом нет, это островная территория", - рассказали РИА Новости в пресс-службе.При этом отмечается, что другой транспорт, в частности, аэролодка, был исправен, но медики решили не рисковать, чтобы не "растрясти" пациента. Как сообщили РИА Новости в мэрии Архангельска, в четверг будет открыта ледовая переправа на остров Бревенник.Бревенник – крупный остров в дельте Северной Двины, его называют "медвежьим углом" Архангельска в силу труднодоступности. На острове проживают примерно 5,5 тысячи человек. Ранее Бревенник и "большую землю" соединял понтонный мост, однако в этом году возникла проблема.Компания, которая ежегодно обеспечивала установку и эксплуатацию наплавного понтонного моста через реку Маймаксу между причалом лесозавода №14 и островом Бревенник, в середине ноября 2021 года уведомила администрацию Архангельска о выявленных технических неисправностях моста, представляющих угрозу его безопасной эксплуатации, и отказалась от его установки в зимний период. Сам понтон является уникальным, изготовить его можно только по специальному заказу, однако на это требуется время. Власти региона искали приемлемые варианты, в частности организацию ледовой переправы, однако организовать ее до конца декабря было невозможно по погодным условиям.
https://ria.ru/20211230/okhrannik-1766136571.html
https://ria.ru/20211228/strelba-1765825872.html
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Врачи везли по льду на санях человека с подозрением на инсульт в Архангельске
Врачи везли по льду на санях человека с подозрением на инсульт в Архангельске
2021-12-30T12:04
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PT0M42S
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происшествия, архангельск, здоровье - общество
12:04 30.12.2021 (обновлено: 13:29 30.12.2021)
Власти Архангельска объяснили транспортировку больного на санях
Власти Архангельска объяснили транспортировку больного на санях мерами предосторожности
МУРМАНСК, 30 дек – РИА Новости.
Пациента с подозрением на инсульт транспортировали с острова Бревенник в Архангельске
по льду на санях, поскольку именно такой способ был наиболее безопасным для больного, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Архангельской области
.
В социальных сетях региона появилось видео, где медики везут пациента по льду с острова Бревенник "на материк" на волокушах, что вызвало возмущение пользователей, предположивших, что другого транспорта для врачей не нашли.
"Это обычный способ транспортировки больного в наших условиях. У пациента подозревали инфаркт или инсульт, его нельзя было трясти, нужно было бережно доставить его в медицинское учреждение, поэтому был выбран именно такой способ. Ничего необычного для нашей местности в этом нет, это островная территория", - рассказали РИА Новости в пресс-службе.
При этом отмечается, что другой транспорт, в частности, аэролодка, был исправен, но медики решили не рисковать, чтобы не "растрясти" пациента. Как сообщили РИА Новости в мэрии Архангельска, в четверг будет открыта ледовая переправа на остров Бревенник.
Бревенник – крупный остров в дельте Северной Двины, его называют "медвежьим углом" Архангельска в силу труднодоступности. На острове проживают примерно 5,5 тысячи человек. Ранее Бревенник и "большую землю" соединял понтонный мост, однако в этом году возникла проблема.
Компания, которая ежегодно обеспечивала установку и эксплуатацию наплавного понтонного моста через реку Маймаксу между причалом лесозавода №14 и островом Бревенник, в середине ноября 2021 года уведомила администрацию Архангельска о выявленных технических неисправностях моста, представляющих угрозу его безопасной эксплуатации, и отказалась от его установки в зимний период. Сам понтон является уникальным, изготовить его можно только по специальному заказу, однако на это требуется время. Власти региона искали приемлемые варианты, в частности организацию ледовой переправы, однако организовать ее до конца декабря было невозможно по погодным условиям.