https://ria.ru/20211230/transportirovka-1766143085.html

Власти Архангельска объяснили транспортировку больного на санях

Власти Архангельска объяснили транспортировку больного на санях - РИА Новости, 30.12.2021

Власти Архангельска объяснили транспортировку больного на санях

Пациента с подозрением на инсульт транспортировали с острова Бревенник в Архангельске по льду на санях, поскольку именно такой способ был наиболее безопасным... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T12:04

2021-12-30T12:04

2021-12-30T13:29

происшествия

архангельск

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766165489_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_66f5f19545d6895a874060def5b3bc6f.jpg

МУРМАНСК, 30 дек – РИА Новости. Пациента с подозрением на инсульт транспортировали с острова Бревенник в Архангельске по льду на санях, поскольку именно такой способ был наиболее безопасным для больного, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Архангельской области.В социальных сетях региона появилось видео, где медики везут пациента по льду с острова Бревенник "на материк" на волокушах, что вызвало возмущение пользователей, предположивших, что другого транспорта для врачей не нашли."Это обычный способ транспортировки больного в наших условиях. У пациента подозревали инфаркт или инсульт, его нельзя было трясти, нужно было бережно доставить его в медицинское учреждение, поэтому был выбран именно такой способ. Ничего необычного для нашей местности в этом нет, это островная территория", - рассказали РИА Новости в пресс-службе.При этом отмечается, что другой транспорт, в частности, аэролодка, был исправен, но медики решили не рисковать, чтобы не "растрясти" пациента. Как сообщили РИА Новости в мэрии Архангельска, в четверг будет открыта ледовая переправа на остров Бревенник.Бревенник – крупный остров в дельте Северной Двины, его называют "медвежьим углом" Архангельска в силу труднодоступности. На острове проживают примерно 5,5 тысячи человек. Ранее Бревенник и "большую землю" соединял понтонный мост, однако в этом году возникла проблема.Компания, которая ежегодно обеспечивала установку и эксплуатацию наплавного понтонного моста через реку Маймаксу между причалом лесозавода №14 и островом Бревенник, в середине ноября 2021 года уведомила администрацию Архангельска о выявленных технических неисправностях моста, представляющих угрозу его безопасной эксплуатации, и отказалась от его установки в зимний период. Сам понтон является уникальным, изготовить его можно только по специальному заказу, однако на это требуется время. Власти региона искали приемлемые варианты, в частности организацию ледовой переправы, однако организовать ее до конца декабря было невозможно по погодным условиям.

https://ria.ru/20211230/okhrannik-1766136571.html

https://ria.ru/20211228/strelba-1765825872.html

архангельск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Врачи везли по льду на санях человека с подозрением на инсульт в Архангельске Врачи везли по льду на санях человека с подозрением на инсульт в Архангельске 2021-12-30T12:04 true PT0M42S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, архангельск, здоровье - общество