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Глава Минприроды заявил, что треть территории России может стать заповедной
Глава Минприроды заявил, что треть территории России может стать заповедной - РИА Новости, 30.12.2021
Глава Минприроды заявил, что треть территории России может стать заповедной
Около 30% территории России может оказаться под действием природоохранных законов, сообщил РИА Новости глава Минприроды Александр Козлов. РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T04:05
2021-12-30T04:05
2021-12-30T04:05
общество
александр козлов (глава минприроды)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
россия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Около 30% территории России может оказаться под действием природоохранных законов, сообщил РИА Новости глава Минприроды Александр Козлов.Министр напомнил, что Глобальная рамочная программа в области биоразнообразия ООН на период после 2020 года предписывает обеспечить к 2030 году 30% планеты эффективной системой охраняемых районов и других природоохранных мер."25% территории нашей страны находится под законодательной защитой, и это не только особо охраняемые территории, это и защитные леса, водоохранные зоны. В рамках федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" планируется создать 24 ООПТ (особо охраняемых природных территорий) и 16 из них к настоящему времени уже созданы. Так что 30% - вполне реальная цифра", - сказал Козлов.
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общество, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), россия
Глава Минприроды заявил, что треть территории России может стать заповедной
Глава Минприроды Козлов заявил, что треть территории России может стать заповедной