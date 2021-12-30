Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211230/taliban-1766167763.html
Около четырех тысяч афганских силовиков погибли при захвате власти талибами
Около четырех тысяч афганских силовиков погибли при захвате власти талибами - РИА Новости, 30.12.2021
Около четырех тысяч афганских силовиков погибли при захвате власти талибами
Около 4 тысяч афганских силовиков погибли, еще 1 тысяча пропала без вести с 1 июля по 15 августа, в период захвата власти "Талибаном"* (движение находится под... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T13:35
2021-12-30T14:22
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
оон
талибан
афганистан
мохаммад хасан ахунд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730758460_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_f4020e93d1095dd5acf7ac2ca8ae1b9e.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Около 4 тысяч афганских силовиков погибли, еще 1 тысяча пропала без вести с 1 июля по 15 августа, в период захвата власти "Талибаном"* (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), сообщает газета Washington Post со ссылкой на бывшего начальника штаба армии Афганистана Ясина Зиа.По словам Зиа, эти цифры за такой короткий период времени демонстрируют значительное увеличение по сравнению с ежегодными показателями за последние пять лет, когда число погибших силовиков составляло в среднем около восьми тысяч человек в год.Газета назвала недели до взятия талибами столицы Афганистана Кабула одним из "самых смертоносных периодов" для афганских силовиков за два десятилетия.Зиа привел данные из официальных отчетов бывшего афганского правительства, согласно которым всего около 92 тысяч сотрудников сил безопасности погибли с 2001 года.Как сообщает газета, эти цифры представляют собой первый отчет о потерях афганских военных, поскольку с 2017 года сведения о погибших были засекречены. Кроме того, по данным газеты, за несколько недель до взятия Кабула талибами местные власти прекратили регистрировать число погибших и пострадавших.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://radiosputnik.ria.ru/20211229/taliby-1766005001.html
https://ria.ru/20211229/ugrozy-1765938625.html
кабул (город)
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730758460_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_12a2e53be9bbfe6bad72e64df19d1da9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, мохаммад хасан ахунд
13:35 30.12.2021 (обновлено: 14:22 30.12.2021)
 
Около четырех тысяч афганских силовиков погибли при захвате власти талибами

Около четырех тысяч афганских силовиков погибли с 1 июля по 15 августа

© AP Photo / Rahmat GulАфганский военный
Афганский военный - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Около 4 тысяч афганских силовиков погибли, еще 1 тысяча пропала без вести с 1 июля по 15 августа, в период захвата власти "Талибаном"* (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), сообщает газета Washington Post со ссылкой на бывшего начальника штаба армии Афганистана Ясина Зиа.
По словам Зиа, эти цифры за такой короткий период времени демонстрируют значительное увеличение по сравнению с ежегодными показателями за последние пять лет, когда число погибших силовиков составляло в среднем около восьми тысяч человек в год.
Газета назвала недели до взятия талибами столицы Афганистана Кабула одним из "самых смертоносных периодов" для афганских силовиков за два десятилетия.
Зиа привел данные из официальных отчетов бывшего афганского правительства, согласно которым всего около 92 тысяч сотрудников сил безопасности погибли с 2001 года.
Талибы* в провинции Панджшер - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
Вчера, 14:39В мире
Талибы заявили, что в Афганистане больше нет боевиков ИГ*
Как сообщает газета, эти цифры представляют собой первый отчет о потерях афганских военных, поскольку с 2017 года сведения о погибших были засекречены. Кроме того, по данным газеты, за несколько недель до взятия Кабула талибами местные власти прекратили регистрировать число погибших и пострадавших.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Боец Талибана* патрулирует улицу в Кабуле - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
Вчера, 09:28
В МИД заявили о террористических угрозах, исходящих из Афганистана
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКабул (город)ООНТалибанАфганистанМохаммад Хасан Ахунд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:03Байден предупредил Путина о помощи Украине в случае эскалации
02:01Ушаков заявил, что в США понимают озабоченность России
01:59Байден призвал Путина снизить напряженность вокруг Украины
01:57Путин: Россия в вопросах своей безопасности будет вести себя как США
01:54Ушаков: Путин назвал ошибкой возможность введения санкций против России
01:51Ушаков: Байден подчеркивал, что ядерную войну нельзя начинать
01:47Ушаков: переговоры Путина и Байдена могут привести к нормализации отношений
01:42Байден: ударных наступательных вооружений США на Украине не будет
01:40Ушаков рассказал о переговорах Путина и Байдена
01:22Джабаров прокомментировал разговор Путина и Байдена
01:19Назван легкий способ определить рак
01:17Какие продукты новогоднего стола самые вредные и чем их можно заменить
01:10Антонов: Россия ответит на военные угрозы Запада созданием "уязвимостей"
00:54Пушков выступил с предупреждением для Польши из-за Украины
00:46Переговоры Путина и Байдена завершились, подтвердил Песков
00:35Путин и Байден провели телефонный разговор
00:24Московское метро и МЦК будут работать всю новогоднюю ночь
00:21Рубль укрепился за год к евро на восемь процентов
00:17Космонавты Шкаплеров и Дубров поздравили землян с наступающим Новым годом
00:15Путин рассказал, как встретит Новый год
Лента новостейМолния
Байден предупредил Путина о помощи Украине в случае эскалацииУшаков заявил, что в США понимают озабоченность РоссииБайден призвал Путина снизить напряженность вокруг УкраиныПутин: Россия в вопросах своей безопасности будет вести себя как СШАУшаков: Путин назвал ошибкой возможность введения санкций против РоссииУшаков: Байден подчеркивал, что ядерную войну нельзя начинатьУшаков: переговоры Путина и Байдена могут привести к нормализации отношенийБайден: ударных наступательных вооружений США на Украине не будетУшаков рассказал о переговорах Путина и БайденаДжабаров прокомментировал разговор Путина и БайденаНазван легкий способ определить ракКакие продукты новогоднего стола самые вредные и чем их можно заменитьАнтонов: Россия ответит на военные угрозы Запада созданием "уязвимостей"Пушков выступил с предупреждением для Польши из-за УкраиныПереговоры Путина и Байдена завершились, подтвердил ПесковПутин и Байден провели телефонный разговорМосковское метро и МЦК будут работать всю новогоднюю ночьРубль укрепился за год к евро на восемь процентовКосмонавты Шкаплеров и Дубров поздравили землян с наступающим Новым годомПутин рассказал, как встретит Новый год