https://ria.ru/20211230/taliban-1766167763.html

Около четырех тысяч афганских силовиков погибли при захвате власти талибами

Около четырех тысяч афганских силовиков погибли при захвате власти талибами - РИА Новости, 30.12.2021

Около четырех тысяч афганских силовиков погибли при захвате власти талибами

Около 4 тысяч афганских силовиков погибли, еще 1 тысяча пропала без вести с 1 июля по 15 августа, в период захвата власти "Талибаном"* (движение находится под... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T13:35

2021-12-30T13:35

2021-12-30T14:22

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

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талибан

афганистан

мохаммад хасан ахунд

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Около 4 тысяч афганских силовиков погибли, еще 1 тысяча пропала без вести с 1 июля по 15 августа, в период захвата власти "Талибаном"* (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), сообщает газета Washington Post со ссылкой на бывшего начальника штаба армии Афганистана Ясина Зиа.По словам Зиа, эти цифры за такой короткий период времени демонстрируют значительное увеличение по сравнению с ежегодными показателями за последние пять лет, когда число погибших силовиков составляло в среднем около восьми тысяч человек в год.Газета назвала недели до взятия талибами столицы Афганистана Кабула одним из "самых смертоносных периодов" для афганских силовиков за два десятилетия.Зиа привел данные из официальных отчетов бывшего афганского правительства, согласно которым всего около 92 тысяч сотрудников сил безопасности погибли с 2001 года.Как сообщает газета, эти цифры представляют собой первый отчет о потерях афганских военных, поскольку с 2017 года сведения о погибших были засекречены. Кроме того, по данным газеты, за несколько недель до взятия Кабула талибами местные власти прекратили регистрировать число погибших и пострадавших.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://radiosputnik.ria.ru/20211229/taliby-1766005001.html

https://ria.ru/20211229/ugrozy-1765938625.html

кабул (город)

афганистан

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в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, мохаммад хасан ахунд