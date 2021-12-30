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В МИД обвинили Киев в попытках установить "тотальную цензуру"
В МИД обвинили Киев в попытках установить "тотальную цензуру" - РИА Новости, 30.12.2021
В МИД обвинили Киев в попытках установить "тотальную цензуру"
Украинская сторона, вводя санкции против медиа, продолжает линию на установление тотальной цензуры, зачистку неугодных СМИ, заявила на брифинге официальный... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T11:59
2021-12-30T12:13
украина
россия
в мире
владимир зеленский
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Украинская сторона, вводя санкции против медиа, продолжает линию на установление тотальной цензуры, зачистку неугодных СМИ, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она напомнила, что 28 декабря президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении санкций сроком на пять в отношении ряда СМИ в стране."Очередная порция санкций стала продолжением безапелляционной линии Киева на установление тотальной цензуры, полную зачистку информационного пространства страны от любых неугодных СМИ, лишения права голоса всех инакомыслящих и несогласных с тем, что творится на Украине ", - сказала Захарова.Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против трех компаний, которые владеют брендами телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Первый независимый" и UkrLive. Собственником телеканалов "Первый независимый" и UkrLive является соратник главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука - депутат Верховной рады, глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич.
https://ria.ru/20211126/sanktsii-1760930028.html
https://ria.ru/20211229/zelenskiy-1766091249.html
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украина, россия, в мире, владимир зеленский, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
11:59 30.12.2021 (обновлено: 12:13 30.12.2021)
 
В МИД обвинили Киев в попытках установить "тотальную цензуру"

Представитель МИД Захарова: Киев санкциями против СМИ продолжает строить тотальную цензуру

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМинистерство иностранных дел России
Министерство иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Украинская сторона, вводя санкции против медиа, продолжает линию на установление тотальной цензуры, зачистку неугодных СМИ, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она напомнила, что 28 декабря президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении санкций сроком на пять в отношении ряда СМИ в стране.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
26 ноября, 17:16
Зеленский заявил, что не считает людьми тех, против кого ввел санкции
"Очередная порция санкций стала продолжением безапелляционной линии Киева на установление тотальной цензуры, полную зачистку информационного пространства страны от любых неугодных СМИ, лишения права голоса всех инакомыслящих и несогласных с тем, что творится на Украине ", - сказала Захарова.
Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против трех компаний, которые владеют брендами телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Первый независимый" и UkrLive. Собственником телеканалов "Первый независимый" и UkrLive является соратник главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука - депутат Верховной рады, глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите программы Европейского союза Восточное партнерство в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
Вчера, 23:22
В Раде заявили, что Зеленский нарушил девять статей конституции
 
УкраинаРоссияВ миреВладимир ЗеленскийМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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