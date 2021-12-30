https://ria.ru/20211230/smi-1766142353.html

В МИД обвинили Киев в попытках установить "тотальную цензуру"

В МИД обвинили Киев в попытках установить "тотальную цензуру" - РИА Новости, 30.12.2021

В МИД обвинили Киев в попытках установить "тотальную цензуру"

Украинская сторона, вводя санкции против медиа, продолжает линию на установление тотальной цензуры, зачистку неугодных СМИ, заявила на брифинге официальный... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T11:59

2021-12-30T11:59

2021-12-30T12:13

украина

россия

в мире

владимир зеленский

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/92557/47/925574792_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5f4adce49fdbbcf983ceccb88c1b9220.jpg

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Украинская сторона, вводя санкции против медиа, продолжает линию на установление тотальной цензуры, зачистку неугодных СМИ, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она напомнила, что 28 декабря президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении санкций сроком на пять в отношении ряда СМИ в стране."Очередная порция санкций стала продолжением безапелляционной линии Киева на установление тотальной цензуры, полную зачистку информационного пространства страны от любых неугодных СМИ, лишения права голоса всех инакомыслящих и несогласных с тем, что творится на Украине ", - сказала Захарова.Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против трех компаний, которые владеют брендами телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Первый независимый" и UkrLive. Собственником телеканалов "Первый независимый" и UkrLive является соратник главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука - депутат Верховной рады, глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич.

https://ria.ru/20211126/sanktsii-1760930028.html

https://ria.ru/20211229/zelenskiy-1766091249.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, в мире, владимир зеленский, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова