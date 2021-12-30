https://ria.ru/20211230/smertnost-1766230849.html

Смертность в декабре по сравнению с ноябрем снизилась почти на 20 процентов

Смертность в декабре по сравнению с ноябрем снизилась почти на 20 процентов - РИА Новости, 30.12.2021

Смертность в декабре по сравнению с ноябрем снизилась почти на 20 процентов

Смертность за 29 дней декабря по сравнению с 29 днями ноября снизилась в России на 19,6%, преобладает смертность от коронавируса, заявила вице-премьер РФ... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T19:03

2021-12-30T19:03

2021-12-30T19:03

распространение коронавируса

общество

татьяна голикова

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Смертность за 29 дней декабря по сравнению с 29 днями ноября снизилась в России на 19,6%, преобладает смертность от коронавируса, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."По оперативным данным за 29 дней декабря текущего года по сравнению с 29 днями ноября текущего года смертность снизилась на 19,6%, при этом в структуре смертности преобладает смертность от COVID-19", - привели слова Голиковой в ее аппарате.

https://ria.ru/20211219/koronavirus-1764438376.html

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