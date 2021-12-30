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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211230/smertnost-1766230849.html
Смертность в декабре по сравнению с ноябрем снизилась почти на 20 процентов
Смертность в декабре по сравнению с ноябрем снизилась почти на 20 процентов - РИА Новости, 30.12.2021
Смертность в декабре по сравнению с ноябрем снизилась почти на 20 процентов
Смертность за 29 дней декабря по сравнению с 29 днями ноября снизилась в России на 19,6%, преобладает смертность от коронавируса, заявила вице-премьер РФ... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T19:03
2021-12-30T19:03
распространение коронавируса
общество
татьяна голикова
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Смертность за 29 дней декабря по сравнению с 29 днями ноября снизилась в России на 19,6%, преобладает смертность от коронавируса, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."По оперативным данным за 29 дней декабря текущего года по сравнению с 29 днями ноября текущего года смертность снизилась на 19,6%, при этом в структуре смертности преобладает смертность от COVID-19", - привели слова Голиковой в ее аппарате.
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общество, татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
19:03 30.12.2021
 
Смертность в декабре по сравнению с ноябрем снизилась почти на 20 процентов

Вице-премьер Голикова: смертность в декабре по сравнению с ноябрем снизилась на 19,6%

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Смертность за 29 дней декабря по сравнению с 29 днями ноября снизилась в России на 19,6%, преобладает смертность от коронавируса, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"По оперативным данным за 29 дней декабря текущего года по сравнению с 29 днями ноября текущего года смертность снизилась на 19,6%, при этом в структуре смертности преобладает смертность от COVID-19", - привели слова Голиковой в ее аппарате.
Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение пациенты c COVID-19 - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
19 декабря, 14:46Распространение коронавируса
Высокая смертность от COVID-19 гнетет президента, заявил Песков
 
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