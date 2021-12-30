https://ria.ru/20211230/smertnost-1766230849.html
Смертность в декабре по сравнению с ноябрем снизилась почти на 20 процентов
Смертность в декабре по сравнению с ноябрем снизилась почти на 20 процентов - РИА Новости, 30.12.2021
Смертность в декабре по сравнению с ноябрем снизилась почти на 20 процентов
Смертность за 29 дней декабря по сравнению с 29 днями ноября снизилась в России на 19,6%, преобладает смертность от коронавируса, заявила вице-премьер РФ... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T19:03
2021-12-30T19:03
2021-12-30T19:03
распространение коронавируса
общество
татьяна голикова
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Смертность за 29 дней декабря по сравнению с 29 днями ноября снизилась в России на 19,6%, преобладает смертность от коронавируса, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."По оперативным данным за 29 дней декабря текущего года по сравнению с 29 днями ноября текущего года смертность снизилась на 19,6%, при этом в структуре смертности преобладает смертность от COVID-19", - привели слова Голиковой в ее аппарате.
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Смертность в декабре по сравнению с ноябрем снизилась почти на 20 процентов
Вице-премьер Голикова: смертность в декабре по сравнению с ноябрем снизилась на 19,6%