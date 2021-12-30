https://ria.ru/20211230/proverki-1766105456.html

Глава Минприроды пригрозил заповедникам проверками за "билеты мимо кассы"

Глава Минприроды пригрозил заповедникам проверками за "билеты мимо кассы" - РИА Новости, 30.12.2021

Глава Минприроды пригрозил заповедникам проверками за "билеты мимо кассы"

Следственные проверки пройдут на особых охраняемых природных территориях (ООПТ), где будут отмечены случаи злоупотребления и продажи билетов мимо кассы, сообщил РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T07:03

2021-12-30T07:03

2021-12-30T07:03

общество

александр козлов (глава минприроды)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Следственные проверки пройдут на особых охраняемых природных территориях (ООПТ), где будут отмечены случаи злоупотребления и продажи билетов мимо кассы, сообщил РИА Новости глава Минприроды Александр Козлов.Он уточнил, что в заповедниках - территориях с самой строгой охраной запрещена экономическая деятельность, но познавательный туризм разрешен."Но проблемы в системе ООПТ точно есть. Пример – Сочинский национальный парк. Хаотичная застройка, нет документов, бесконтрольное изменение границ. Из-за многолетних махинаций часть территории вообще выбыла из границ нацпарка. Обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку. Сейчас идет следствие. Порядок будет наведен", - сказал Козлов.

https://ria.ru/20211230/territoriya-1766101341.html

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общество, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)