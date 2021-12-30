https://ria.ru/20211230/prestuplenie-1766104959.html

В СК заявили, что глава убитой в Канске семьи мог планировать преступление

В СК заявили, что глава убитой в Канске семьи мог планировать преступление - РИА Новости, 30.12.2021

В СК заявили, что глава убитой в Канске семьи мог планировать преступление

Глава убитой в Канске Семьи мог планировать преступление, так как накануне трагедии приобрел нож в магазине, сообщает пресс-служба главка СК по Красноярскому... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T06:34

2021-12-30T06:34

2021-12-30T09:51

происшествия

канск

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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КРАСНОЯРСК, 30 дек - РИА Новости. Глава убитой в Канске Семьи мог планировать преступление, так как накануне трагедии приобрел нож в магазине, сообщает пресс-служба главка СК по Красноярскому краю.В понедельник в квартире дома по улице Эйдемана в Канске нашли четыре тела: мужчины, женщины и детей 11 и 7 лет с колото-резаными ранениями. Следователи предполагают, что мужчина, который разводился с женой, убил ее, двоих детей и совершил суицид. Возбуждено уголовное дело по п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, малолетнего)."В результате следственных и оперативно-разыскных мероприятий в одном из магазинов города Канска изъята видеозапись, на которой зафиксировано как 26 декабря 2021 года мужчина приобрел нож, впоследствии обнаруженный на месте происшествия, что может свидетельствовать о заранее спланированном им преступлении", - говорится в сообщении.Следствие по-прежнему рассматривает несколько версий трагедии, однако приоритетной является совершение убийства главой семьи, который в дальнейшем свел счеты с жизнью.

https://radiosputnik.ria.ru/20211227/kansk-1765676836.html

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Глава убитой в Канске семьи купил нож, найденный на месте преступления. Кадры с камеры слежения Глава убитой в Канске семьи купил нож, найденный на месте преступления. Кадры с камеры слежения 2021-12-30T06:34 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, канск, следственный комитет россии (ск рф), россия