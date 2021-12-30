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В СК заявили, что глава убитой в Канске семьи мог планировать преступление
В СК заявили, что глава убитой в Канске семьи мог планировать преступление - РИА Новости, 30.12.2021
В СК заявили, что глава убитой в Канске семьи мог планировать преступление
Глава убитой в Канске Семьи мог планировать преступление, так как накануне трагедии приобрел нож в магазине, сообщает пресс-служба главка СК по Красноярскому... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T06:34
2021-12-30T09:51
происшествия
канск
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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КРАСНОЯРСК, 30 дек - РИА Новости. Глава убитой в Канске Семьи мог планировать преступление, так как накануне трагедии приобрел нож в магазине, сообщает пресс-служба главка СК по Красноярскому краю.В понедельник в квартире дома по улице Эйдемана в Канске нашли четыре тела: мужчины, женщины и детей 11 и 7 лет с колото-резаными ранениями. Следователи предполагают, что мужчина, который разводился с женой, убил ее, двоих детей и совершил суицид. Возбуждено уголовное дело по п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, малолетнего)."В результате следственных и оперативно-разыскных мероприятий в одном из магазинов города Канска изъята видеозапись, на которой зафиксировано как 26 декабря 2021 года мужчина приобрел нож, впоследствии обнаруженный на месте происшествия, что может свидетельствовать о заранее спланированном им преступлении", - говорится в сообщении.Следствие по-прежнему рассматривает несколько версий трагедии, однако приоритетной является совершение убийства главой семьи, который в дальнейшем свел счеты с жизнью.
https://radiosputnik.ria.ru/20211227/kansk-1765676836.html
https://ria.ru/20211227/ubiystvo-1765606765.html
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Глава убитой в Канске семьи купил нож, найденный на месте преступления. Кадры с камеры слежения
Глава убитой в Канске семьи купил нож, найденный на месте преступления. Кадры с камеры слежения
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происшествия, канск, следственный комитет россии (ск рф), россия
06:34 30.12.2021 (обновлено: 09:51 30.12.2021)
 
В СК заявили, что глава убитой в Канске семьи мог планировать преступление

В СК заявили, что глава убитой в Канске семьи купил нож и мог планировать преступление

Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 30 дек - РИА Новости. Глава убитой в Канске Семьи мог планировать преступление, так как накануне трагедии приобрел нож в магазине, сообщает пресс-служба главка СК по Красноярскому краю.
В понедельник в квартире дома по улице Эйдемана в Канске нашли четыре тела: мужчины, женщины и детей 11 и 7 лет с колото-резаными ранениями. Следователи предполагают, что мужчина, который разводился с женой, убил ее, двоих детей и совершил суицид. Возбуждено уголовное дело по п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, малолетнего).
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27 декабря, 15:38В России
В МВД сообщили подробности о семье, которую нашли убитой в Канске
"В результате следственных и оперативно-разыскных мероприятий в одном из магазинов города Канска изъята видеозапись, на которой зафиксировано как 26 декабря 2021 года мужчина приобрел нож, впоследствии обнаруженный на месте происшествия, что может свидетельствовать о заранее спланированном им преступлении", - говорится в сообщении.
Следствие по-прежнему рассматривает несколько версий трагедии, однако приоритетной является совершение убийства главой семьи, который в дальнейшем свел счеты с жизнью.
Служебный автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
27 декабря, 10:21
Глава семьи из Канска мог убить жену и детей из-за развода, заявили в СК
 
ПроисшествияКанскСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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