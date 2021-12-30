https://ria.ru/20211230/pozdravlenie-1766176060.html

Путин поздравил лидеров Кубы с праздниками

Путин поздравил лидеров Кубы с праздниками - РИА Новости, 30.12.2021

Путин поздравил лидеров Кубы с праздниками

Президент России Владимир Путин выразил надежду на продолжение совместной работы РФ и Кубы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня,... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T14:07

2021-12-30T14:07

2021-12-30T14:07

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду на продолжение совместной работы РФ и Кубы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня, сообщает пресс-служба Кремля."Президент России направил поздравления президенту Республики Куба М. Диас-Канелю Бермудесу и генералу армии Р. Кастро по случаю национального праздника Республики – Дня освобождения, а также Рождества и наступающего Нового года... Глава Российского государства также выразил надежду на продолжение тесной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня на благо российского и кубинского народов", - говорится в сообщении.Путин также отметил развитие российско-кубинских отношений в духе всеобъемлющего стратегического партнерства.Кроме того, президент РФ констатировал, что Россия и Куба последовательно реализуют перспективные совместные проекты в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.

https://ria.ru/20211108/kuba-1758084338.html

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в мире, куба, владимир путин, рауль кастро, новый год, мигель диас-канель бермудес, россия