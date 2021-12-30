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Путин поздравил лидеров Кубы с праздниками
Путин поздравил лидеров Кубы с праздниками - РИА Новости, 30.12.2021
Путин поздравил лидеров Кубы с праздниками
Президент России Владимир Путин выразил надежду на продолжение совместной работы РФ и Кубы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня,... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T14:07
2021-12-30T14:07
новый год — 2022
в мире
куба
владимир путин
рауль кастро
новый год
мигель диас-канель бермудес
россия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду на продолжение совместной работы РФ и Кубы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня, сообщает пресс-служба Кремля."Президент России направил поздравления президенту Республики Куба М. Диас-Канелю Бермудесу и генералу армии Р. Кастро по случаю национального праздника Республики – Дня освобождения, а также Рождества и наступающего Нового года... Глава Российского государства также выразил надежду на продолжение тесной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня на благо российского и кубинского народов", - говорится в сообщении.Путин также отметил развитие российско-кубинских отношений в духе всеобъемлющего стратегического партнерства.Кроме того, президент РФ констатировал, что Россия и Куба последовательно реализуют перспективные совместные проекты в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.
https://ria.ru/20211108/kuba-1758084338.html
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в мире, куба, владимир путин, рауль кастро, новый год, мигель диас-канель бермудес, россия
14:07 30.12.2021
 
Путин поздравил лидеров Кубы с праздниками

Путин в новогоднем поздравлении выразил надежду на продолжение совместной работы с Кубой

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин поздравил членов Правительства РФ с наступающим Новым годом
 Президент РФ Владимир Путин поздравил членов Правительства РФ с наступающим Новым годом - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду на продолжение совместной работы РФ и Кубы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент России направил поздравления президенту Республики Куба М. Диас-Канелю Бермудесу и генералу армии Р. Кастро по случаю национального праздника Республики – Дня освобождения, а также Рождества и наступающего Нового года... Глава Российского государства также выразил надежду на продолжение тесной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня на благо российского и кубинского народов", - говорится в сообщении.
Путин также отметил развитие российско-кубинских отношений в духе всеобъемлющего стратегического партнерства.
Кроме того, президент РФ констатировал, что Россия и Куба последовательно реализуют перспективные совместные проекты в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.
Здание МИДа, Гавана, Куба - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
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Россия и Куба договорятся о сотрудничестве в сфере высшего образования
 
Новый год — 2022В миреКубаВладимир ПутинРауль КастроНовый годМигель Диас-Канель БермудесРоссия
 
 
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