https://ria.ru/20211230/pozdravlenie-1766157068.html

Путин поздравил президента Хорватии с праздниками

Путин поздравил президента Хорватии с праздниками - РИА Новости, 30.12.2021

Путин поздравил президента Хорватии с праздниками

Президент России Владимир Путин в поздравлении президенту Хорватии Зорану Милановичу отметил, что развитие российско-хорватского сотрудничества отвечает... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T12:54

2021-12-30T12:54

2021-12-30T12:54

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении президенту Хорватии Зорану Милановичу отметил, что развитие российско-хорватского сотрудничества отвечает интересам народов двух стран, а также всего европейского континента."В поздравлении президенту Республики Хорватия Милановичу президент России подчеркнул, что поступательное развитие российско-хорватского сотрудничества в полной мере отвечает интересам народов России и Хорватии, а также всего европейского континента", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

https://ria.ru/20211006/khorvatiya-1753300581.html

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в мире, хорватия, владимир путин, новый год, зоран миланович, россия